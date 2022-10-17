Başörtü için anayasa taslağı hazırlığı bitti! Ne zaman Meclis'e sunulacak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtü' için yasa teklifinin ardından AK Parti'nin başlattığı anayasa değişikliği teklifinin taslağı tamamlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı...

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan son dakika flaş açıklama geldi. Bozdağ, "Başörtüsü için Anayasa değişikliği çalışması hazırlığı tamamlandı" dedi. Başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa teklifi hakkında açıklama yapan Bakan Bozdağ, "24 ve 41. maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bir takım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bugünkü MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şu an için gündemde yok" diye konuştu.

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, "başörtü için yasa teklifi veriyoruz" deyip Meclise yasa teklifi verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gelin o zaman bunu anayasal güvence altına alalım" diyerek anayasa değişikliği önermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Adalet Bakanlığı, anayasa değişikliği taslağı çalışmasına başlamıştı.