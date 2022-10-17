Kendi boğaz pastilinizi kendiniz yapın evde boğaz pastili nasıl yapılır?

Özellikle kış günlerinde boğaz kaşıntısı, öksürük ve boğaz şişmesi görülüyor. Pastiller bu hisleri uzaklaştırıyor. Pastiller, boğaz enfeksiyonunu, solunum yollarındaki ağrıyı azaltmayı amaçlayan, şeker gibi tüketilen tabletlerdir.

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Boğaz enfeksiyonlarında, ses kısıklığında ve öksürük tercih edilen şeker tarzındaki tabletlerdir. Özellikle kış aylarında çok fazla kullanılırlar. Pastiller, boğazı rahatlatan birçok aromada yapılır. Baharatlı, limonlu, portakallı gibi. Genellikle eczanelerde satılan pastili kendiniz evde de yapabilirsiniz.

Boğaz ağrısı durumlarında pastil yerine sıcak bir şeyler içmek isterseniz, bir fincan sıcak suyun içerisine hazırladığınız pastillerden iki adet atıp karıştırın. Bu karışımı içerek boğaz ağrılarını hafifletebilir, öksürüğün geçmesini sağlayabilirsiniz.

Malzemeler

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su (100 ml)

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 adet çubuk tarçın

6 adet karanfil

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için ise pudra şekeri

Yapılışı

Tencereye aldığımız toz şekerin üzerine su, limon suyu, zencefil, karanfil ve çubuk tarçını ekleyerek kısık ateşte 15 dakika yavaş yavaş kaynatalım. Bu aşamada ara ara karıştırmayı unutmayalım.

Kıvam alıp köpürmeye başlayan pastilimizin içerisinden karanfilleri ve çubuk tarçını çıkartalım.

Bir taşım daha kaynatalım ve ocaktan alarak ılımaya bırakalım.

Ilıyan karışımımıza bal ekleyelim ve karıştıralım. Dilerseniz bal yerine pekmez ekleyerek de hazırlayabilirsiniz.

Pastillerimize şekil vermek için tezgaha pişirme kağıdı serelim ve üzerine çay kaşığının ucu ile karışımımızdan damlatalım.

Karışımımız bitene kadar şekillendirme işlemine devam edelim. Eğer karışım sertleşir ve dökmekte zorlanırsanız tekrar ısıtabilirsiniz.

Hazırladığımız pastillerimizi 30 dakika soğuması için bekletelim.

Soğuyan pastillerin birbirine yapışmaması için üzerine pudra şekeri serpelim,

Pudra şekerine buladığımız pastillerimiz tüketilmeye hazır. Bu ölçülerle toplamda 60 adet boğaz pastili elde ettim, deneyeceklere afiyet, şifa olsun.

Boğaz pastilleri nasıl çalışır?

Boğaz pastillerini eczanelerden reçetesiz olarak almak mümkün. Çünkü pastiller ilaç değildir. Bitkisel tabletlerdir. Bu tabletler, boğaz ağrısını tedavi etmek ve tahrişi önlemek için ağızda yavaşça çözülmelidir. Pastil emmek, içlerinde bulunan bileşenleri çözerek tükürük bezini tükürük üretmesi için uyarır. Bununla birlikte, pastil içindeki farklı bileşenlerin boğaz üzerinde farklı bir etkisi olabilir. Boğaz pastillerinin çeşitli etkiye sahip versiyonları vardır.