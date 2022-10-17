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Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekti

Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekti

AVUSTRALYA, bir önceki hükümet döneminde alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını, sessiz sedasız geri aldı. Birkaç gün önce; Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına Scott Morrison döneminde eklenen iki cümle çıkarıldı.

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Avustralya sessiz sedasız Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri aldı. Eski Avustralya Başbakan Scott Morrison döneminde alınan karar geri çekilerek, bir barış anlaşması imzalanana kadar büyükelçiliğin Tel Aviv'de tutulmasına karar verildi.

İki devletli çözüm vurgusu

Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın internet sayfasında da tarafsız tutumun korunduğu vurgulanarak , Avustralya'nın "İsrail ve gelecekte kurulacak Filistin devletinin uluslararası olarak tanınan sınırlar içerisinde güven ve barış içinde yaşayabileceği iki devletli çözüme" bağlı olduğunun altı çizildi.

"Kararı geri alacağız" demişti

Dışişleri Bakanı Penny Wong, karar alındığında muhalefette olan İşçi Partisi'nin tek taraflı olarak Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını desteklemediğini açıklamış ve iktidara gelince bu kararı geri alacaklarını söylemişti.

İki cümle çıkartıldı

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre; birkaç gün önce bakanlık sayfasından Morrison döneminde eklenen iki cümle çıkarıldı.

Silinen cümlelerde, "Uzun süredir devam eden politikasına uygun bi şekilde, Aralık 2018'de, Avustralya Knesset ve İsrail hükümetinin bir çok kurumunun bulunduğu Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştır. Avustralya iki devletli çözüme nihai olarak ulaşıldıktan sonra büyükelçiliğini Batı Kudüs'e taşımayı sabırsızlıkla beklemektedir" ifadeleri yer alıyordu.

Kudüs'ün statüsü İsrail ve Filistin arasında on yıllardır süren krizin en hassas konularından biri. Çünkü hem İsrailliler hem de Filistinliler Kudüs'ü başkentleri olarak görüyor.

İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra ele geçirdiği Batı Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi uluslararası toplum tarafından işgal altındaki Filistin toprakları olarak tanınıyor.

Yahudi liderler ise, Kudüs'ü İsrail'ini ebedi ve bölünmez başkenti olarak tanımlıyor.

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