İyi Partili Aytun Çıray ile yazar Osman Diyadin fena kapıştı

İyi Partili Aytun Çıray ile yazar Osman Diyadin, sosyal medyada kapıştı. 2015'te hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi talimatını Erdoğan'ın verdiğini iddia eden Çıray'a karşı Diyadin, uçağın düşürülmesiyle ilgili daha sonra ortaya çıkan FETÖ'cülerin ByLock yazışmalarını paylaştı,

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İyi Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ile yazar Aytun Çıray, 2015 yılında düşürülen Rus savaş uçağıyla ilgili sosyal medyada çok sert sözlerle birbirlerine yüklendiler.

Çıray'ın Bayraktar SİHA'ları eleştirmesi polemiğin fitilini ateşledi. Diyadin, Çıray'ı yerli ve milli olmamakla eleştirdi.

İktidarın dış politikasın eleştiren Çıray, Rus uçağının düşürülmesi talimatını Erdoğan'ın verdiğini, mecburiyetten S-400 alındığını iddia etti. Diyadin ise FETÖ'cülerin konuya ilişkin ByLock yazışmalarını paylaşarak cevap verdi.

Çıray: Talimatı Erdoğan verdi

Diyadin: Uçağın düşürülmesi FETÖ'nün işi

Diyadin: Türkiye'deki muhalefet; DAMADIN SİHA'ları