Esenyurt'ta rezidansta yangın çıktı! Mahsur kalanlar merdivenle kurtarılıyor
Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta bir rezidansta yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangına elektrik panosunun neden olduğu bildirildi.Abone ol
İstanbul Esenyurt’ta 20 katlı bir rezidansın 16'ncı katında elektrik panosunda yangın çıktı. Büyük panik yaşanırken, binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtarıyor. Dumandan etkilenen 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz günlerde de Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıkmış ve bina boydan boya zarar görmüştü.
Ayrıntılar gelecek...
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Foto Galeri Kadıköy'de 24 katlı rezidans baştan sona yandı! Sebebi bakın ne çıktı