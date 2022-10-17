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Esenyurt'ta rezidansta yangın çıktı! Mahsur kalanlar merdivenle kurtarılıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta rezidansta yangın çıktı! Mahsur kalanlar merdivenle kurtarılıyor

Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta bir rezidansta yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangına elektrik panosunun neden olduğu bildirildi.

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İstanbul Esenyurt’ta 20 katlı bir rezidansın 16'ncı katında elektrik panosunda yangın çıktı. Büyük panik yaşanırken, binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtarıyor. Dumandan etkilenen 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde de Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıkmış ve bina boydan boya zarar görmüştü.

Ayrıntılar gelecek...

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