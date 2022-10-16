Kadıköy'de 24 katlı rezidans baştan sona yandı! Sebebi bakın ne çıktı
İhlas Haber Ajansı
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İSTANBUL Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. Rezidans yangının sebebi de belli oldu.
Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı. Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.
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Yangın sırasında asansörler çalışmazken ev sahipleri merdivenlerden inerek rezidanstı terk etti.
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Yaklaşık 3 saat itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması yaptıktan sonra yangını kontrol altına aldı.
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Edinilen bilgiye göre yangın klima motorunda arıza oluşması sonucu meydana geldi. Çıkan yangın daha sonra diğer katlara sirayet etti.
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