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Kadıköy'de 24 katlı rezidans baştan sona yandı! Sebebi bakın ne çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kadıköy'de 24 katlı rezidans baştan sona yandı! Sebebi bakın ne çıktı

İSTANBUL Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. Rezidans yangının sebebi de belli oldu.

Kadıköy'de 24 katlı rezidans baştan sona yandı! Sebebi bakın ne çıktı

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı. Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. 

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Kadıköy'de 24 katlı rezidans baştan sona yandı! Sebebi bakın ne çıktı

Yangın sırasında asansörler çalışmazken ev sahipleri merdivenlerden inerek rezidanstı terk etti. 

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Kadıköy'de 24 katlı rezidans baştan sona yandı! Sebebi bakın ne çıktı

 Yaklaşık 3 saat itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması yaptıktan sonra yangını kontrol altına aldı. 

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Kadıköy'de 24 katlı rezidans baştan sona yandı! Sebebi bakın ne çıktı

Edinilen bilgiye göre yangın klima motorunda arıza oluşması sonucu meydana geldi. Çıkan yangın daha sonra diğer katlara sirayet etti. 

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