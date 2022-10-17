Oğuzhan Uğur’dan yeni Hakan Şükür açıklaması: 'Korkak' diyecekler ama ben hatamı kabul ederim

Oğuzhan Uğur, Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programına firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü de davet edebileceğini duyurmuştu. Gelen eleştiriler üzerine “Acele karar vermişim. 'korkak' diyecekler ama ben hatamı kabul ederim” dedi.

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Oğuzhan Uğur’un siyasetçilerle karşıt görüşlü kişileri karşı karşıya getirdiği “Mevzular Açık Mikrofon” programına Hakan Şükür’ü de konuk edebileceğini duyurması tepki çekmişti.

Twitter hesabından FETÖ için “Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum” diye yazan Uğur, Hakan Şükür’ü etiketleyerek, “Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?” ifadelerini kullandı.

Sildiği paylaşımları yeniden paylaştı sonda yeniden sildi

Uğur bir süre sonra bu mesajını sildi, bir gün sonra yeniden paylaştı ancak daha sonra bu paylaşımları da sildi.

Oğuzhan Uğur, bugün yeni bir açıklama yaptı ve “Hakan Şükür” konusunda hata yaptığını söyledi. Uğur şu ifadeleri kullandı:

“Hakan Şükür’e yaptığım daveti, samimi eleştirileri tek tek okuyarak tekrar değerlendirdim. Babamla da uzun bir konuşma yaptım. Kendisine konuşma hakkı verip, fetö’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım. Acele karar vermişim.

Tabii bunu da parça parça atacakları için “korkak” diyecekler ama ben hatamı kabul ederim. Soru sormak asıl benim hakkım kafasıyla baktım. Tam tartamamışım. Bu arada halen beni fetöcülükle suçlayan eski fetö aşıklarıyla yüzleşmeye hazırım. =) onda sıkıntı yok

Fetöcüler siz de merak etmeyin. Siyaset konusunu kapatınca babamı da konuk alacağım.”

Hakan Şükür: Birbirimizi anlamak zorundayız

Hakan Şükür ise dün yaptığı bir paylaşımda Oğuzhan Uğur’un paylaşıp sildiği sonra yeniden paylaştığı program daveti konusunda, Twitter’da yaptığı açıklamada, “En azından bu kısa süreli deneme, yazıp sildiği tweet bile insanın gönlüne bir inşirah (gönül ferahlığı, iç açılması) veriyor, hoşuna gidiyor. Birbirimizi anlamak zorundayız” demişti.