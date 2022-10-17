Alanyaspor'un hocası Farioli'den iş ilanı! Maç analisti ve scout...

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, sosyal medya paylaşımında maç analisti ve scout aradığını duyurdu.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da Teknik Direktörlük yapan Francesco Farioli, sosyal medya platformu Linkedln üzerinden iş ilanı verdi. Genç teknik adam, yaptığı paylaşımla maç analisti ve scout aradığını duyurdu.

LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada oldukça ses getirdi.

Farioli, geçtiğimiz günlerde Linkedln'den UEFA Pro Lisans belgesi aldığını duyurmuştu.