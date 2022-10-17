Zaman kazanayım derken tüm bilgilerinizi kaybetmeyin! Sosyal ağlardaki giriş iznine dikkat!

Alışveriş sitesi, oyun sitesi veya herhangi bir web sitesine girerken yeni hesap oluşturmakla uğraşmamak için sosyal medya hesaplarımızla giriş yaparak zaman kazandığımızı düşünürüz. Aslında bu konuda zamandan kazandığımız doğru ancak arka planda kayıplarımız çok daha fazla...

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Günümüzde artık sosyal medya hesabı olmayan çok az kişi var. 7'den 70'e herkesin elinde bulunan akıllı telefonlarla yapılacak şeylerin ucu bucağı bulunmuyor. Ancak teknolojideki bu avantajların yanında bazı kötü durumlar da yaşanabiliyor.

Meta geçen hafta Facebook kullanıcılarının oturum açma bilgilerini çalan 400'den fazla Android ve iOS uygulaması tespit ettiğini duyurdu. Fotoğraf editörlerinden oyunlara, VPN hizmetlerinden iş uygulamalarına kadar birçok yardımcı program bu listede zararlı yazılım olarak yer aldı.

Yapılan tespitlere göre giriş bilgilerini çalmak için kullanan uygulamaların yüzde 42.6'sı fotoğraf editörlerine ait. Bunu iş araçları (yüzde 15.4), telefon araçları (yüzde 14.1), oyunlar (yüzde 11.7), VPN'ler (yüzde 11.7) ve yaşam tarzı uygulamaları (yüzde 4.4) takip ediyor.

Aynı şekilde iOS uygulamalarının çoğunun Meta ve Facebook yan kuruluşu için reklam yöneticisi araçları olduğu tespit edildi. Hatta, olumsuz yorumların öne çıkmasını azaltacak şekilde sahte incelemeler ve yorumlar da yayınladığı açıklandı. Bu tespitler doğrultusunda toplamda 355'i Android olmak üzere 402 uygulama marketlerden silindi.

Kolaylık vaatleri bilgilerinizi tehlikeye atabilir

Akıllı telefonlara kurulan uygulamalara, sosyal medya hesapları ile oturum açmanın kolay olduğu için izin verildiğine dikkat çeken bilişim güvenliği danışmanlığı kuruluşu BeyazNet’in CTO’su Akgün Yardımcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Facebook başta olmak üzere, tüm sosyal ağ ve diğer erişim izni isteyen uygulamaları kurarken dikkatli olunmalı. Hangi izni verdiğinizi kontrol ederek izin vermek çok önemli. Ayrıca, uygulamanın geliştiricilerinin gerçekliği de araştırılmalı.

Yardımcı, kullanıcılara şu uyarıları yaptı: