Nedim Şener'den kendisini hedef alan Lütfü Türkkan'a: İYİ Parti'nin iğrenç milletvekili

Gazeteci Nedim Şener 'Helal tekme' isimli kitabı üzerinden kendisini hedef alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a sosyal medya hesabından çok sert yanıt verdi. "Kitabın yazarını görünce ilk aklınıza gelen ne oldu?" paylaşımına Şener, "Peki Şehit yakına “bacını s….rim” diye küfür eden İP’nin iğrenç milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye yanıt verdi.

Abone ol

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci Nedim Şener'i hedef aldı.

Nedim Şener'in 'Helal tekme' kitabını paylaşarak göndermede bulunan Türkkan, paylaşımına "Kitabın yazarını görünce ilk aklınıza gelen ne oldu?" notunu düştü.

Türkkan'ın bu paylaşımına Nedim Şener'den cevap gecikmedi. Söz konusu paylaşımı alıntılayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şener sert ifadeler kullandı.

Şener paylaşımında şöyle dedi:

"Peki Şehit yakına “bacını s….rim” diye küfür eden İP’nin iğrenç milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ne düşünüyorsunuz? Pis elini ve dilini kitabımdan uzak tut aşağılık."