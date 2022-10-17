Sözleşmeliye kadro tamam! Kimleri kapsıyor merak edilen taslak ortaya çıktı
600 bin sözleşmelinin beklediği yasada sona gelindi. Taslak metin hazırlandı. Son müzakerelerden sonra Meclis'e gelecek ve yürürlüğe girecek. Kamudaki sözleşmeliler kadro ile birlikte yeni sosyal mali haklara kavuşmuş olacak.
Kamuda çalışan sözleşmelilerin kadro sorunun ortadan kaldıracak düzenlemede sona gelindi. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre taslak metin hazırlanırken artık son müzakerelerden sonra yasalaşma aşamasına geçilecek.
Sözleşmeliye kadro yasasının bu ay sonunda ya da Kasım ayı başında Meclis'ten geçmesi de bekleniyor.
Belli alanlarda ihtiyaç duyulduğunda yine sözleşmeli sistem işletilecek. Ancak sözleşmeli personel sistemi bir ana istihdam alanı olmaktan çıkacak.
Yaklaşık 550 bin sözleşmeli personelin kadro ile mali ve sosyal hakları değişirken kamuya ait çağrı merkezinde çalışanların da düzenlemeye dahil edilmesi planlanıyor. Böylece kadro hakkında yararlanacak sözleşmeli sayısı 600 bini bulabilecek.