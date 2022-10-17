Ele güne karşı rezil olmayın işte ışıl ışıl parlayan çaydanlıklar için bunu yapın!

Çayı sevmeyen yoktur, neredeyse her evde günde en az bir kez çaydanlık kaynar ve sıcacık çay aile sohbeti ile birlikte içilir. Çayı içmek güzel evet ama peki ya kireçlenen çaydanlık? Suyun sebeb olduğu kireçlenmeyi engellemek için çaydanlıklarınızı bu şekilde tertemiz yapabilirsiniz.

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Kullanılan suyun içeriğine göre belli bir süre sonra çaydanlıkların tabanlarının kireç tutması ve kararması neredeyse kaçınılmaz bir sondur. Çaydanlıkların dibinin kireç tutması ve kararması mutlaklarda en çok karşılaşılan can sıkıcı problemlerden bazılarıdır. Sizin de bu tür probleminiz varsa, pratik yoldan doğal çaydanlık temizleme konulu yazımızda aradığınız tüm püf noktaları bulacaksınız.

Bu yöntemlerle ovalamadan ve yorulmadan çaydanlıklarınızı ilk günkü gibi yapabilirsiniz. Sizi doğal yöntemlerle çaydanlık temizleme bilgileri ile baş başa bırakıyoruz.

Sirke ile çaydanlık temizleme

Bir miktar sirkeyi çaydanlık içerisine katarak yaklaşık 15 dakika boyunca kaynatınız. Ardından çaydanlığı bol su ile yıkayınız. Çaydanlıklarınız tertemiz olacaktır.

Limon tuzu ile çaydanlık temizleme

Eğer sirke kullanmak istemiyorsanız bunun yerine çaydanlık içerisine iki yemek kaşığı limon tuzu ekleyerek 15 dakika boyunca kaynatınız. Ardından çaydanlığı bol su ile yıkayınız. Çaydanlıklarınız bu yöntemle de tertemiz olacaktır.

Yumurta ve patates kabuğu ile çaydanlık temizleme

Çaydanlıktaki kireçleri yok etmenin bir diğer yolu ise yumurta ve patates kabuklarıdır. Çaydanlığın içerisine bir miktar su ve yumurta kabuğu ile patates kabuğu ekleyerek kaynatınız. Kaynadıktan sonra kireçlerin yok olduğunu göreceksiniz.

Sirke ve karbonat ile kararan çaydanlık temizleme

Kararan çaydanlıklarınızı temizlemek için en pratik yollardan biri de sirke ve karbonat ile yapılan temizliktir. Kararan çaydanlığınızı temizlemek isterseniz, sirke dolu bir kabın içerisine yerleştirin ve bir gece bu şekilde bekletiniz. Bekletmenin ardından sirke kabının içerisine bir yemek kaşığı karbonat ekleyerek bir müddet daha bekletin. Daha sonra bulaşık süngeri ile iç ve dış yüzeyini temizleyin. Çaydanlıklarınız ilk günkü gibi tertemiz ve pırıl pırıl olacaktır.

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir

Çaydanlık kirecinden kurtulmak için bir çay bardağı sirkeyi çaydanlığa dökün. Temiz fırça ile çaydanlığın içerisine ovalayın ve sirkenin her yere değdiğinden emin olun. 30 dakika boyunca bu şekilde beklettikten sonra, 1 tatlı kaşığı karbonat veya tuz ekleyerek tekrar ovalayın. Daha sonra güzelce durulayın.