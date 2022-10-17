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Uyandığında dehşete düştü! Bebeğini halının üzerinde gördü sonrası feci

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uyandığında dehşete düştü! Bebeğini halının üzerinde gördü sonrası feci

 KIRIKKALE'de yataktan düşen 6 aylık kız bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İddiaya göre arkadaşının evinde bulunan G.K, uyuduğu sırada yanında bulunan bebeği yataktan halının üzerine düştü. Bir süre sonra uyanan anne G.K, bebeğinin hareketsiz yattığını fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 6 aylık olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bebeğin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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