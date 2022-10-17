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Sahilde ölü bulunan genç kızla ilgili 3 kişiye adli kontrol

Sahilde ölü bulunan genç kızla ilgili 3 kişiye adli kontrol

SAMSUN'da kardeşinin kayıp olduğuna dair polise başvurduğu 20 yaşındaki genç kızın deniz kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında vatandaşlar kumsalda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tabancayla kafasından vurulan genç kızın İlklima Naz Akbörü (20) olduğunu belirledi. Olay yerinde bir de tabanca bulundu.

İntihar mektubu bıraktı

Genç kızın intihar ettiği tespit edilirken, bıraktığı mektupta adı geçen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. A.S. ve D.S. dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.B. de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.B., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. H.B., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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