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Rengi solan siyah pantolonlarınızı çöpe atmayın yeni alınmış gibi yapın!

Rengi solan siyah pantolonlarınızı çöpe atmayın yeni alınmış gibi yapın!

Kıyafet tercih ederken ya da alırken bir çoğumuzun ilk tercihi genelde siyah renk oldu. Herkesin gardrobunda bulunan ve kurtarıcı parça olan siyah kiyafetleri korumak, yeni gibi tutmak zordur. Peki siyah kıyafetleri defalarca yıkansa bile hala simsiyah kalmasını nasıl sağlanır, bir de bunları deneyin...

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Kombinlemek kolay olduğu için, her zaman yakıştığını düşündüğümüz için hepimizin gardrobunda siyah kıyafetler vardır. Hem spor hem de klasik bir görünüm kazandıran siyah kıyafetler alışveriş yaparken de ilk tercihlerimiz arasındadır.  Zamanla rengi solan siyah giysileri tekrar eski haline nasıl getirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız ya da siyah giysilerin hiç solmamasını istiyorsanız "siyah giysilerin rengi solmaması için ne yapılmalı, rengi solan siyah giysiler nasıl düzelir" haberimize göz atın.

Rengi solan siyah giysiler nasıl düzelir?

Elbetteki siyah giysilerin hemen solmasının nedeni sık sık yıkanmasıdır.  Bu nedenle siyah renkli kıyafetler mümkün olduğunca az yıkanmalıdır.  
Siyah giysileri yıkarken marketten siyahlar için üretilmiş deterjanlardan tercih edilmelidir. Siyah giysileri yıkarken ters çevirip yıkamak çabuk solmasını engeller.

Sıcaklık derecesi çok önemli

Siyah giysileri sıcak derecede yıkamak yerine soğuk suyla yıkamayı tercih edin. Siyah giysileri mümkün oldukça kısa programda yıkamaya çalışın.
Eğer siyah giysileriniz çok solduysa ve eski haline getirmek istiyorsanız çamaşır makinesinde kullanılmak için üretilmiş siyah giysi boyalarından alıp siyah giysilerinizi yıkarken bu boyayı kullanın. Bu sayede solan siyah giysileriniz eski haline gelecektir.

Rengi solan pantolon nasıl kurtarılır?

Bu yöntemler pantolonunuzu daha uzun süre canlı renkli kullanmanızı sağlar ancak solmayı tamamen engellemez. Toz kumaş boyası satın alıp leğende bekletebilirsiniz. Çamaşır makinesinde boyamaya uygun boyalar da bulunmaktadır.

Filtre kahve ile pantolon boyama

Duyunca tuhaf gelse de yanlış duymadınız. Filtre kahve ile kot pantolon boyanabilir. Bir kova veya leğenin içine rengi solan kot pantolonunuzu atın ve içine koyu şekilde hazırlanmış filtre kahveyi dökün. Tabii üzerine sonradan su ekleyebilirsiniz ancak kahve ne kadar çok sulanırsa etkisinin o kadar azalacağını unutmayın. Bu esnada pantolonun tamamının ıslandığından emin olun. Pantolonun bir kısmının açık bir kısmının koyu renk olmasını istemezsiniz.

Filtre kahve ile ıslattığınız pantolonunuzu akşamdan sabaha kadar bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Ertesi gün çamaşır makinenize pantolonu atın ve deterjan kullanmadan kısa programda yıkayın. Ardından oda sıcaklığında kurumaya bırakın. İşte hepsi bu kadar! Son olarak, bu işlemi birkaç kez tekrar etmeniz gerekebileceğini unutmayın. Bu yöntem ile siyah pantolonlarınızı, taytlarınızı, tişörtlerinizi ve diğer pamuklu giysilerinizi doğal bir şekilde boyayabilirsiniz

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