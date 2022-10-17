Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş maçı tepkisi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş karşılaşmasında teknik direktör Abdullah Avcı ve kaleci Uğurcan Çakır hakkında yapılan tezahürat hakkında açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de oynadıkları Beşiktaş maçıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Ağaoğlu Beşiktaş maçında Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır için yapılan tezahüratlara tepki gösterdi.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"Ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz"

"Beşiktaş ile oynadığımız maçta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle Kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz.

Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız.

"Herkesi sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz"

Sporu dolayısı ile futbolu bir bütün kabul edip, her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz."