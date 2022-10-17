BIST 3.848
DOLAR 18,59
EURO 18,24
ALTIN 992,35
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş maçı tepkisi

Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş maçı tepkisi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş karşılaşmasında teknik direktör Abdullah Avcı ve kaleci Uğurcan Çakır hakkında yapılan tezahürat hakkında açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de oynadıkları Beşiktaş maçıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Ağaoğlu Beşiktaş maçında Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır için yapılan tezahüratlara tepki gösterdi.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"Ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz"

"Beşiktaş ile oynadığımız maçta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle Kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz.

Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız.

"Herkesi sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz"

Sporu dolayısı ile futbolu bir bütün kabul edip, her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Esra Ezmeciye gelen cinsellik sorusu! "Hocam günde 6 kez ilişkiye giriyorum ama... "
Esra Ezmeciye gelen cinsellik sorusu! "Hocam günde 6 kez ilişkiye giriyorum ama... "
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK toplandı
Soğuk havalarda bu tehlikeye dikkat! Yatak döşek yatırıyor
Soğuk havalarda bu tehlikeye dikkat! Yatak döşek yatırıyor
Park halinde bıraktı döndüğünde sinir krizine girdi bir çizik bile yapmamıştım
Park halinde bıraktı döndüğünde sinir krizine girdi bir çizik bile yapmamıştım
Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Muhterem İnce yemin etti
Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Muhterem İnce yemin etti
Sahilde ölü bulunan genç kızla ilgili 3 kişiye adli kontrol
Sahilde ölü bulunan genç kızla ilgili 3 kişiye adli kontrol
Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Aymaz olmak gerekir bunu ancak Yunanistan başarır
Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Aymaz olmak gerekir bunu ancak Yunanistan başarır
Ele güne karşı rezil olmayın işte ışıl ışıl parlayan çaydanlıklar için bunu yapın!
Ele güne karşı rezil olmayın işte ışıl ışıl parlayan çaydanlıklar için bunu yapın!
Yoğurtlu kereviz salatası tarifi hem pratik hem lezzetli!
Yoğurtlu kereviz salatası tarifi hem pratik hem lezzetli!