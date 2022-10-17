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Evde tek başına bırakılan 3 yaşındaki çocuğun ölümü kahretti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evde tek başına bırakılan 3 yaşındaki çocuğun ölümü kahretti

BURSA’nın Karacabey ilçesinde iddiaya göre evde tek bırakılan 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Karacabey Tavşanlı Mahallesi 95 Sokak'taki bir binanın 4. katında koruyucu ailenin baktığı 3 yaşındaki Barış Can, iddiaya göre evde bir süreliğine tek bırakıldı.

Evde yalnız kalan çocuğun oturduğu çekyatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların evden çıkan dumanları fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeri giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Barış Can’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, yangının çıkış sebebi hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çocuğun kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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