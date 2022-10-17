Derdiniz varsa bu burca sahip kişilere koşun! Ne dert kalır ne tasa!

Bazı burçlar vardır, yanlarında durduğunuzda kendi sıkıntınız yetmezmiş gibi bir de onların sıkıntısıyla dert sahibi olursunuz. Ancak bunun tam tersi olarak bazı burçlar da tüm sıkıntılarınızı, dertlerinizi adeta sıfırlar, sizi yeniden doğmuşa çevirir.

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İnsanlar, bazı durumlarda yanında başını omzuna koyabileceği birilerini ararlar ve dertlerini, sıkıntılarını bu kişilerle paylaşarak rahatlamaya çalışırlar. Ancak bu durumu herkesle yapamadıkları gibi, bazen bu durum test tepip daha kötü durumlara sebep olur.

Bu gibi durumlarda kimlerden destek alacağınız konusunda kararsız olabilirsiniz. Astrolojiyle ilgili olanlar böyle durumlarda kimlerin yanına gidip, kimlerden uzak duracağını oldukça iyi bilir. Burç özelliklerine bakıldığında bazı burçlar kendi sıkıntılarıyla sizi boğarken, bazıları ise tüm dert ve tasalarınızı sıfırlayarak sizi adeta yeniden hayata kazandırır. İşte yanındayken her şeyi unutup keyfinizi yerine getirecek burçlar.

Aslan

Aslan burcuna sahip olan kişiler, samimi ve sıcakkanlı tavırlarıyla karşısında rahat hissetmenizi sağlarlar. İyi bir dinleyici olan aslanlar sizin için ellerinden gelen her şey yapmaya hazır olacaklardır. Ayrıca eğlenceli kişilikleri sayesinde de sizi, içinde bulunduğunuz buhrandan hızlıca çıkabilir ve bambaşka ortamlara sokabilirler. Komik konular açıp sizi güldürebilirler ve yanında geçirdiğiniz zaman zarfında sanki hiçbir derdiniz yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Eğer bir aslanla arkadaşlık yapıyorsanız sırtınızın asla yere gelmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Sizi korumak ve mutlu etmek için elinden ne geliyorsa yapacağından hiç kuşku duymayın

Başak

Bir başak burcuyla arkadaşsanız, unutmayın ki iki eli kanda olsa bile sizin yardımınıza koşacaktır. Kendi derdi başından aşkın olsa bile sizin sıkıntınızı çözmeden işlerine devam etmeyecektir. Bir başak burcu, sorunları çözüme ulaştırmadan, işleri yoluna koymadan başka bir şeye odaklanamaz. Derdinizi anlattığınız başak burcu, bunu benimseyecek ve sizden saha çok düşünüp sizi rahatlatıcı çözüm yolları üretecektir. Mantıklı düşünce yapısı sayesinde de içiniz rahat bir şekilde onun fikirlerine güvenip hareket edebilecek, sıkıntınız konusunda bir hayli rahat hissedeceksiniz

Balık

Balık burcuna sahip olan kişiler ise duygusal yapıları sayesinde sizi çok iyi anlayacak ve mutlu olmanız için elinden geleni yapacaktır. Bir balığa sıkıntınızdan bahsediyorsanız, sizi can kulağıyla dinleyeceğinden hiç şüpheniz olmasın. Bu sayede onun yanında kendinizi daha iyi ve rahat hissedeceksiniz. Sorunlarınızı yargılamadan, sizden ayrıldığında bile sizin yerinize düşünecek ve çözüm yolları arayacaktır. Onun yanında mutsuz olmanıza izin vermeyecek ve anında havanızı değiştirmek için gayret gösterecektir.