Şipşak şakşuka yemeğini bu tarifle çok seveceksiniz

Şakşuka yemeği ya da meze, ana yemeklerin yanında harika gidiyor. Patlıcan, domates ve biberin buluştuğu şakşuka çoğu kişi tarafından çok seviliyor. Üstelik yapımı 15 dakika gibi kısa bir sürede oluyor. Pişmesi ise 30 dakika. Bu tarifi mutlaka deneyin.

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Şakşuka meze ya da yemek olarak adlandırılıyor. Kimileri meze olarak yiyor kimileri ise ana yemek olarak tüketiyor. Patlıcanın olduğu domates, biber gibi sebzelerin lezzetine lezzet kattığı enfes bir yemek tarifi. Özellikle zamanınız yoksa bu tarif sadece 15 dakikada hazırlanıyor.

Akdeniz'in meşhur lezzetlerinden biri olan şakşuka, sebzelerin kavrulup üzerine sos dökülmesiyle hazırlanır. Genellikle et ve balık yemeklerinin yanında meze olarak sunulan şakşuka ana yemek olarak bile yapılıyor. Arap mutfaklarında da sıkça tüketildiği biliniyor. Yapımı yöreden yöreye değişse de, ana malzemeleri patlıcan, biber ve domatestir. İçine sarımsak, soğan ve patates koyan yöreler de var. Sindirim sistemini rahatlatmasının yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu enerji miktarını da karşılar.

Malzemeler

4 adet patlıcan

3 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

4 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı şeker

Tuz, istenilen baharatlar

1 çay bardağı sıcak su

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı

Patlıcanları küp küp doğrayıp tuzlu suya koyalım, bir müddet bekletelim

Daha sonra sıvı yağı uygun bir tavaya alalım, kızdıralım.

Tuzlu sudan alıp kuruladığımız patlıcanlarımızı tavaya alalım.

Soğan ve sarımsağı da yemeklik doğrayarak az miktarda yağda kavuralım.

Yeşil biberleri doğrayalım ve tavaya alalım.

Üzerine rendelediğimiz domatesi ve salçayı da ekleyerek karıştıralım.

Bir süre sonra da şeker, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyelim ve tekrardan karıştıralım.

Sıcak suyu da ilave ederek 4-5 dakika kadar pişirelim.

Son olarak kızarttığımız patlıcanları da tavaya alalım ve pişirdiğimiz sos ile harmanlanmasını sağlayalım. İster sıcak ister soğuk tüketebilirsiniz.

Şakşuka yemeğinin yapımı yöreden yöreye göre farklılık gösteriyor. İsterseniz şakşuka tarifine kızarmış patates ve kabak da ekleyebilirsiniz. Şakşukanın yanına cacık da uygun oluyor.

Püf nokta

Patlıcanlar mümkün olduğunca çekirdeksiz ve körpe olduğuna özen gösterin.Kızartma işlemi öncesinde doğradığınız patlıcanları tuzlu suda bekletecekseniz suları süzüp kağıt havlu üzerinde kuruladıktan sonra kızartmaya özen gösterin.

Patlıcanları ayçiçek ve zeytinyağını karıştırdığınız kızgın yağda ya da fritözde de kızartabilirsiniz.