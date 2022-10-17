BIST 3.848
DOLAR 18,57
EURO 18,29
ALTIN 991,05
HABER /  GÜNCEL

52 maddelik torba yasa teklifi, komisyonda kabul edildi

52 maddelik torba yasa teklifi, komisyonda kabul edildi

Torba yasa teklifinde; KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra kısa çalışma ödeneği ile maske cezaları borçları yer alıyor..

Abone ol

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi  kabul edildi.

Borçlar siliniyor

Teklifle birlikte birçok kişinin borçları silinecek.

Torba yasa teklifinde; KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra kısa çalışma ödeneği ile maske cezaları yer alıyor..

-Kısa çalışma ödeneği

Teklife göre; kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu konuşuluyor.

-KYK faizleri

Ayrıca yeni torba kanun teklifinde KYK faizlerinin silinmesi, elektrik ve doğalgaz desteği de yer alıyor..

-İcra borçları

Bir diğer konu ise ihracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar olan icra borçlarının silinmesinin de torba yasa teklifinde olması.

-Maske cezaları

Salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Etrafında kuru kalabalık olan ama gerçek dostluğu bulamayan burçlar!
Etrafında kuru kalabalık olan ama gerçek dostluğu bulamayan burçlar!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Derdiniz varsa bu burca sahip kişilere koşun! Ne dert kalır ne tasa!
Derdiniz varsa bu burca sahip kişilere koşun! Ne dert kalır ne tasa!
Rengi solan siyah pantolonlarınızı çöpe atmayın yeni alınmış gibi yapın!
Rengi solan siyah pantolonlarınızı çöpe atmayın yeni alınmış gibi yapın!
Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş maçı tepkisi
Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş maçı tepkisi
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK toplandı
Evde tek başına bırakılan 3 yaşındaki çocuğun ölümü kahretti
Evde tek başına bırakılan 3 yaşındaki çocuğun ölümü kahretti
Soğuk havalarda bu tehlikeye dikkat! Yatak döşek yatırıyor
Soğuk havalarda bu tehlikeye dikkat! Yatak döşek yatırıyor
Park halinde bıraktı döndüğünde sinir krizine girdi bir çizik bile yapmamıştım
Park halinde bıraktı döndüğünde sinir krizine girdi bir çizik bile yapmamıştım
Uyandığında dehşete düştü! Bebeğini halının üzerinde gördü sonrası feci
Uyandığında dehşete düştü! Bebeğini halının üzerinde gördü sonrası feci