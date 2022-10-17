Dışarıdan sipariş vermeye son! Bu çıtır tavuklar ile lezzet patlaması yaşayacaksınız

Çıtır tavuk dendiği zaman akla ilk olarak fast food zincirleri gelir. Ancak buralardaki yiyecek ve içeceklerin oldukça sağlıksız olduğu da herkes tarafından bilinir. İşte evde kendiniz yapabileceğiniz hem lezzetli, hem de daha sağlıklı çıtır tavuk göğsü tarifi...Abone ol
Kırmızı ete alternatif olan tavuk eti, birçok kişi tarafından severek tüketiliyor. Farklı pişirme teknikleri olan tavuğun her türlüsü lezzetli olurken, özellikle fast food marketlerde satılan çıtır tavuklar da genellikle gençler tarafından oldukça fazla rağbet görüyor. Ancak kendisinin veya çocuklarının bu sağlıksız gıdaları tüketmesini istemeyenler, bu çıtır tavuğu kendi evinde daha sağlıklı bir şekilde hazırlıyor.
İşte hem lezzeti, hem de sağlıklı oluşuyla sizi kendine hayran bırakan çıtır tavuk göğsü tarifi ve malzemeleri...
Çıtır tavuk göğsü için malzemeler:
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500 gr tavuk göğsü
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2 adet yumurta
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1/2 su bardağı süt
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1/2 su bardağı yoğurt
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2 diş rendelenmiş sarımsak
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Karabiber
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Kimyon
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Kırmızı pul biber
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Kekik
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Tuz
Bulamak için:
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5 yemek kaşığı galeta unu
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3 yemek kaşığı mısır unu
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1,5 yemek kaşığı nişasta
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1,5 yemek kaşığı un
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1 çay kaşığı karbonat
Çıtır tavuk göğsü tarifi:
Çıtır tavuk göğsü tarifi için; ilk olarak yarım kilo tavuk göğsünü çok büyük ve küçük olmayacak kadar kesin. Çukur bir kap içine 2 adet yumurtayı kırın. Yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı yoğurt koyun. Sonrasında kaba 2 diş rendelenmiş sarımsak, damak tadınıza göre tuz, karabiber, kimyon, kekik ve kırmızı pul biber ilave edin.
Hazırladığınız yoğurtlu sosu çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırın. Kestiğiniz tavuk parçalarını sosun içine koyun. Kaşık ya da spatula yardımı ile tavuk etlerini güzelce harmanlayın. Kabın üzerini kapatıp, en az 3-4 saat ya da 1 gece buzdolabında dinlendirin.
Diğer yanda tavuk etlerini bulamak için; orta boy çukur bir tabak içine 5 yemek kaşığı galeta unu, 3 yemek kaşığı mısır unu, 1 buçuk yemek kaşığı nişasta, 1 buçuk yemek kaşığı un ve 1 çay kaşığı karbonat ekleyin. Kaşık yardımı ile güzelce karıştırıp, soslu tavuk etlerini arkalı önlü galeta unlu karışıma bulayın. Sonrasında kızgın yağ içinde kızartın.
Hazırladığınız çıtır tavuk göğsü kızartmasını yanında ketçap ya da mayonez ile sıcak olarak servis edip afiyetle tüketebilirsiniz.
Çıtır tavuk göğsü ne kadar sürede hazırlanır?
Bu tarifi hazırlamak için toplamda 20 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 5 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik çıtır tavuk göğsü için geçerlidir.