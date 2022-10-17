Dışarıdan sipariş vermeye son! Bu çıtır tavuklar ile lezzet patlaması yaşayacaksınız

Çıtır tavuk dendiği zaman akla ilk olarak fast food zincirleri gelir. Ancak buralardaki yiyecek ve içeceklerin oldukça sağlıksız olduğu da herkes tarafından bilinir. İşte evde kendiniz yapabileceğiniz hem lezzetli, hem de daha sağlıklı çıtır tavuk göğsü tarifi...

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Kırmızı ete alternatif olan tavuk eti, birçok kişi tarafından severek tüketiliyor. Farklı pişirme teknikleri olan tavuğun her türlüsü lezzetli olurken, özellikle fast food marketlerde satılan çıtır tavuklar da genellikle gençler tarafından oldukça fazla rağbet görüyor. Ancak kendisinin veya çocuklarının bu sağlıksız gıdaları tüketmesini istemeyenler, bu çıtır tavuğu kendi evinde daha sağlıklı bir şekilde hazırlıyor.

İşte hem lezzeti, hem de sağlıklı oluşuyla sizi kendine hayran bırakan çıtır tavuk göğsü tarifi ve malzemeleri...

Çıtır tavuk göğsü için malzemeler: