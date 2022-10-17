Adana'ya gitmeye gerek yok! patatesli sıkma tarifi parmakları yedirten lezzet!

Adana'nın meşhur lezzeti evlerinize konuk olmayı bekliyor. Asla karşı koyamayacağınız lezzetle sıkma tarifini patatesli ve peynirli olarak hazırlayabilirsiniz. Özellikle çocuklarınızın bayılacağı bu tarifi denemeden geçmeyin. Patatesli sıkma nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte sıkma tarifinin hazırlanışı...

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Adana ve Mersin illerinde çokça tüketilen lezzetlerden sıkmayı sevmeyen yoktur diye tahmin ediyoruz. Yumuşacık hamuru, patatesli ya da peynirli iç harcıyla bu lezzete kim hayır diyebilir ki? İsterseniz peynirlisini de hazırlayabileceğiniz sıkmanın hem patatesli hem de peynirli tarifini siz değerli okuyucularımızla buluşturuyoruz. Sıkma yaparken hamuruyla ilgili gözden kaçırmamanız gereken püf noktasını da paylaşıyoruz. Sıkma hamuru için hazırlanan bezlerin üzerini temiz bir bezle kapatmak ve birazda bu şekilde mayalanmasını sağlamak gerekiyor ki yumuşacık bir yufka elde edelim. Çayla beraber keyifle tüketeceğiniz pratik sıkma tarifini denemeden geçmemelisiniz. Peki patatesli sıkma nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktası nedir? İşte tüm detaylarıyla enfes patatesli sıkma tarifi...

Patatesli sıkma malzemeleri

Hamuru için;

1 kilogram un

1 çay kaşığı yaş maya

Tuz

Su

İç harcı için;

3 tane patates

1 tane soğan

Yarım çay kaşığı kadar kimyon

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı pulbiber

1 yemek kaşığı salça

Peynirli iç için:

5-6 tane kuru soğan

1 kalıp beyaz peynir

Pul biber

İstenirse maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Patatesli sıkma nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri haşlayın ve çatalla iyice ezin.

Diğer yandan soğanı doğrayıp tavada kavurun ve salçasını ekleyin.

Son olarak baharatları da ilave ettikten sonra patatesleri karışıma ekleyin.

Hamuru için; un, tuz, maya ve suyu yoğurarak bir hamur elde edin.

Hamuru üzerini nemli bir bezle örtüp dinlenmeye bırakın.

Dinlenen hamuru küçük bezelere ayırıp yemek tabağı büyüklüğünde açın ve her iki tarafını da tavada pişirin.

Tavadan aldığınız hamurların üzerine fırçayla tereyağı sürün ve iç harcından ekleyip rulo yapın.

Sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Püf noktası

Hamur mayalanınca küçük küçük bezeler yapalım. Bezlerin üzerini temiz bir bezle kapatalım ve birazda böyle mayaya gelsin. Bu şekilde bezeleri açmanız daha kolay olacaktır. Bezeleri küçük almak önemli yoksa bezeler kocaman bazlama olur ve rulo yapınca çok katli olur. Bu da yerken zorlanmanız anlamına gelir.