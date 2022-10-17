AK Parti'den Bartın'daki maden faciasıyla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bartın Amasra'da yaşanılan maden faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak, kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağını söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında 41 madencinin hayatını kaybettiği Bartın'daki faciaya değinen Çelik, olayın tüm boyutlarıyla araştırılacağını söyledi.

"Tüm boyutlarıyla açığa çıkarılacak"

Çelik, "Her türlü araştırma yapılacaktır. Çip sisteminin olduğu şeklindeki değerlendirmelerle birlikte bu acı olay nasıl meydana geldi? Her boyutuyla değerlendirilerek bütün boyutlarıyla açığa çıkarılacak kamuoyuyla şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılacaktır. Parti olarak bütün süreci hassasiyetle takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci takip etti" dedi.

Çelik'in konuşmalarından satır başları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim'deki açıklaması

"Bütün vatandaşlarımızı 28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak "Türkiye vizyonu" konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz. Yakın zamanda gördük, TBMM'de bu tip mücadeleler için verilen tezkerelere hayır oyu veren partiler, terör konusunda ya ilkesiz ya da bilgisiz bir şekilde davrandığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yana değil, mücadele ettiği kesimlerden, örgütlerden yana tutum ortaya koydu.

ABD'ye PYD/YPG tepkisi

ABD gibi bir NATO ülkesinin DAEŞ ile mücadele konusunda kendisine dayanak aldığı yerin PYD-YPG terör örgütü olması son derece vahimdir. O zaman dünyada kime karşı terörle mücadele konusunda ilkeli olmaktan bahsedeceksiniz.

Putin'in 'Türkiye'de enerji üssü' açıklaması

Avrupa'da insanların donmaması için Türkiye bir enerji üssü, enerji merkezi olarak üzerine düşeni yapmaya hazır. Önümüzde tahıl koridorunun gerçekleşmesi gibi yine Türkiye'nin merkezde olduğu, gaz koridorunun gerçekleşmesi de söz konusu olabilecektir. Herkesi bu konuya sağduyulu bir şekilde yaklaşmaya ve Türkiye'ye destek vermeye davet ediyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 8 saat kaybolması

ABD ziyaretiyle ilgili kimin nereye gittiği, ne yaptığı bizi ilgilendirmez demiştim. Fakat konu bizden çıktı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler geziyi son derece başarısız olarak nitelendirdi. İktidarı eleştirirken demokrasi ifadesi kullananların kendi partilerini yönetirken son derece otokrat davranış sergilediklerini sık sık gördük. Bu kadar şeffaflık diyen birisi geziye katılanları da atlatarak 8 saat ortadan kayboldu. Şimdiye kadar da bir açıklama yapılmadı."