Stresten kurtulmak için hemen bu masajları deneyin! Anında çözüm...

Günlük hayatın yoğunluğundan ve temposundan, gün sonu aşırı stresli olabiliyoruz. Bu durum çevremizdeki kişilere de olumsuz olarak yansıyor. İşte bu stresten anında kurtulmanızı sağlayan bazı masaj türleri bulunuyor.

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Vücudumuzun bazı bölgelerine masaj yapmak beynimize belli başlı uyarılar gönderir. Bir bölgeniz ağrıdığında ya da stres altına girdiğinizde belirli noktalara baskı uygulayarak bu ağrı ve stresten anında kurtulabilirsiniz. İşte bu masaj türlerinden bazıları...

Buz etkisi

Buz kullanmak, vücudunuzun herhangi bir bölgesindeki ağrıyı tedavi etmeye destek olan en eski ve en etkili numaralardan bir tanesidir. Akut yaralanmaların yanı sıra meydana gelebilecek herhangi bir iltihaplanma ve şişme ile baş etmede yardımcı olabilir. Etkilenenlere buz torbası olarak buz uygulayabilir veya buz banyosu uygulayabilirsiniz.

İki kaş ortasına masaj

Baskı noktaları, her türlü ağrı ve stresten geçici olarak kurtulmanın iyi bilinen bir yöntemidir ve bunlardan biri izlenim noktası adı verilen kaşlarımızın arasında yer alır. Bu masaj yapmak veya bölgeye baskı uygulamak vücudunuzdaki stres ve endişeyi ortadan kaldırmanın harika bir yoludur.

Kulağa masaj yapın

Stres ve kaygıyı vücuttan atmak için uyarılabilecek bir başka basınç noktası kulağınızdadır. Cennet kapısı olarak adlandırılan bu noktada kulağınıza masaj yapmak ve hafif bir baskı uygulamak stresle başa çıkmanızı sağlayacaktır.

Yulaf ezmesi yiyin

Yulaf, diyetimize dahil etmemiz gereken son derece sağlıklı gıdaların başında gelir, fakat yulaf ezmesinin bilinmeyen yararlarından biri de rahatlatıcı etkilerdir. Yulaf ezmesi, kan basıncını düşüren çok fazla magnezyum ve potasyum içerir ve ayrıca düzenli olarak tüketildiğinde serotonin seviyelerini artırır. Bu sadece rahatlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede sizi daha mutlu hissettirir.