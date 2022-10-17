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Ankaragücü-Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

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ANKARAGÜCÜ 0-2 FENERBAHÇE

İLK 11'LER

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan, Malcuit, Urad, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre Kılınç, Ali Sowe, Beridze, Jese

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

HAKEM: Halil Umut Meler
STAT: Eryaman
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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