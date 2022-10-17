Selman Öğüt paylaştı, Mehmet Ali Çelebi beğendi

AK Parti'ye katılan eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi, Selman Öğüt'ün kendi videosuna yaptığı yorumu ve tweetini beğendi.Abone ol
Selman Öğüt, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin Ergenekon kumpaslarındaki konuşmasını paylaştı.
Selman Öğüt paylaşımına, "Fetöcü hakim Hüseyin Özese tarafından 10 sene hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Çelebinin mahkemede fetöcülere ayar verdiği efsane konuşması. Bu adamın neden CHP'den ayrılıp AK Partiye geçtiğini şimdi anladınız mı?" diye yazdı.
Çelebi beğendi
Mehmet Ali Çelebi, Selman Öğüt'ün bu paylaşımını Twitter hesabından beğenilerine ekledi.
Fetöcü hakim Hüseyin Özese tarafından 10 sene hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Çelebinin mahkemede fetöcülere ayar verdiği efsane konuşması👏— Selman ÖĞÜT (@selmanogut) October 16, 2022
Bu adamın neden CHP'den ayrılıp AK Partiye geçtiğini şimdi anladınız mı?@celebimehmeta pic.twitter.com/VrxosIQqhS