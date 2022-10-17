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Selman Öğüt paylaştı, Mehmet Ali Çelebi beğendi

Selman Öğüt paylaştı, Mehmet Ali Çelebi beğendi

AK Parti'ye katılan eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi, Selman Öğüt'ün kendi videosuna yaptığı yorumu ve tweetini beğendi.

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Selman Öğüt, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin Ergenekon kumpaslarındaki konuşmasını paylaştı.

Selman Öğüt paylaşımına, "Fetöcü hakim Hüseyin Özese tarafından 10 sene hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Çelebinin  mahkemede fetöcülere ayar verdiği efsane konuşması. Bu adamın neden CHP'den ayrılıp AK Partiye geçtiğini şimdi anladınız mı?" diye yazdı.  

Çelebi beğendi

Mehmet Ali Çelebi, Selman Öğüt'ün bu paylaşımını Twitter hesabından beğenilerine ekledi.

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