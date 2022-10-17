Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla gündeme gelen başörtüsü düzenlemesine ilişkin hazırlanan taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. İncelemelerden sonra Erdoğan, sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." şeklindeki başörtüsü çıkışı sonrasında CHP dün 3 maddelik bir kanun teklifi sundu. Bu gelişmeler siyaset dünyasını da hareketlendirdi.

"Meclis'te kimin ne tutuma gireceğini göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu sözler sonrası, "Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Bozdağ: 24. ve 41. maddeler üzerinde değişiklik yapılacak

Başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa teklifi hakkında bugün açıklama yapan Bakan Bozdağ, "24 ve 41. maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bir takım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bugünkü MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şu an için gündemde yok" diye konuştu.

Erdoğan'a sunuldu

Başörtüsüne anayasal teminat sağlamak için yapılan taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.