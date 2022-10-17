BIST 3.848
DOLAR 18,57
EURO 18,30
ALTIN 988,62
HABER /  POLİTİKA

Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi

Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla gündeme gelen başörtüsü düzenlemesine ilişkin hazırlanan taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. İncelemelerden sonra Erdoğan, sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." şeklindeki başörtüsü çıkışı sonrasında CHP dün 3 maddelik bir kanun teklifi sundu. Bu gelişmeler siyaset dünyasını da hareketlendirdi.

"Meclis'te kimin ne tutuma gireceğini göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu sözler sonrası, "Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Bozdağ: 24. ve 41. maddeler üzerinde değişiklik yapılacak

Başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa teklifi hakkında bugün açıklama yapan Bakan Bozdağ, "24 ve 41. maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bir takım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bugünkü MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şu an için gündemde yok" diye konuştu.

Erdoğan'a sunuldu

Başörtüsüne anayasal teminat sağlamak için yapılan taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Yolcu taşkınlık yapınca THY pilotu acil iniş yaptı
Yolcu taşkınlık yapınca THY pilotu acil iniş yaptı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Bu hünkar beğendi size parmaklarınızı değil komple ellerinizi yedirecek
Bu hünkar beğendi size parmaklarınızı değil komple ellerinizi yedirecek
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Stresten kurtulmak için hemen bu masajları deneyin! Anında çözüm...
Stresten kurtulmak için hemen bu masajları deneyin! Anında çözüm...
AK Parti'den Bartın'daki maden faciasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den Bartın'daki maden faciasıyla ilgili açıklama
Şipşak şakşuka yemeğini bu tarifle çok seveceksiniz
Şipşak şakşuka yemeğini bu tarifle çok seveceksiniz
Dışarıdan sipariş vermeye son! Bu çıtır tavuklar ile lezzet patlaması yaşayacaksınız
Dışarıdan sipariş vermeye son! Bu çıtır tavuklar ile lezzet patlaması yaşayacaksınız
52 maddelik torba yasa teklifi, komisyonda kabul edildi
52 maddelik torba yasa teklifi, komisyonda kabul edildi
Etrafında kuru kalabalık olan ama gerçek dostluğu bulamayan burçlar!
Etrafında kuru kalabalık olan ama gerçek dostluğu bulamayan burçlar!