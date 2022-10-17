Bu hünkar beğendi size parmaklarınızı değil komple ellerinizi yedirecek

Türk mutfağında binbir çeşit lezzetli yemek bulunuyor. Bu yemeklerden bazılarını yapması oldukça uzun ve yorucu olurken, bazıları ise bir hayli pratik. Saray mutfağının önde gelen yiyeceklerinden olan hünkar beğendi de bu pratik lezzetler arasında yer alıyor.

İşte lezzetiyle tadanları kendine hayran bırakan, pratik yapılışı ile hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri...

500 gr kuşbaşı doğramış et

1 adet orta boy soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber

Beğendi için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

1/2 kavanoz hazır közlenmiş patlıcan

Küçük bir kase rendelenmiş kaşar peynir

Tuz, karabiber

Hünkar beğendi yapılışı:

Hünkar beğendi tarifi için; orta boy derin bir tencereyi ocak üzerine koyup, ısıtın. Isınan tencerenin içine yarım kilo kuşbaşı doğranmış eti ekleyin. Etlerin rengi değişene kadar devamlı karıştırarak, kavurun. Sonrasında etlerin üzerini hafifçe geçecek kadar sıcak su dökün. Etler suyunu çekip, yumuşayana kadar pişirin.

Ardından yumuşayan etlerin üzerine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet orta boy ince ince doğranmış soğan ve 1 diş ince ince doğranmış sarımsak ilave edin. Ara ara karıştırarak, 6-7 dakika kadar pişirin. Sonrasında etin üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edin. Salçanın hafifçe kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından etin üzerine 1 çay bardağı kadar sıcak su koyun. Karıştırıp, 3-4 dakika kadar daha pişirin.

Diğer yanda beğendi için; orta boy derin bir tencere içine 1 yemek kaşığı tereyağını, eritin. Eriyen yağın üzerine 1 buçuk yemek kaşığı un ekleyip, 2 dakika kavurun. Sonrasında kavrulan unun üzerine 1 su bardağı sütü azar azar döküp, unun topaklanmaması için devamlı karıştırın. Koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Şayet çok fazla koyu olursa çok az daha süt ekleyebilirsiniz. Pişen beğendinin üzerine yarım kavanozdan biraz fazla hazır közlenmiş patlıcan, damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edin. Son olarak küçük bir kase rendelenmiş kaşar peynir ekleyin. Kaşar peynir eriyene kadar karıştırıp, ocaktan kaldırın.

Hazırladığınız patlıcan beğendiği hafif çukurlu bir servis tabağının tabanına serin. Üzerine pişen eti ekleyin. Hünkar beğendi yemeğini sıcak olarak servis ederek afiyetle tüketebilirsiniz.

Hünkar beğendi ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 50 dakika yeterlidir. Bu sürenin 5 dakikası hazırlık, 45 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 2 kişilik hünkar beğendi için geçerlidir.