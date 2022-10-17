Efsane kuru fasulyesinin sırrı çözüldü tarifi Aslı Hünel verdi sütlü kuru fasulye dağılmıyor lokum gibi!

Karadenizliler meğer kuru fasülyenin sırrını çoktan çözmüş. En lezzetli ve dağılmayan kuru fasulye yapmanın sırrı sütteymiş. Kulağınıza ilk anda 'sütlü kuru fasulye" garip gelmiş olabilir. Ama zaten dediğimiz gibi bu kuru fasulye tarifinin sırrı burada... Kuru fasulye pişirenlerin en çok şikayet ettiği nokta kabuklanması ve fasulyenin dağılmasıdır. Bu tarifi uyguladığınızda dağılmayan lokum kıvamında müthiş bir kuru fasulye pişireceksiniz. Lezzeti ise efsane olacak. Show TV'de Gelin Evi'ni sunan Aslı Hünel de eşine bu tarifi yapıyormuş. Buyrun sütlü kuru fasulyenin sırlarına...