Efsane kuru fasulyesinin sırrı çözüldü tarifi Aslı Hünel verdi sütlü kuru fasulye dağılmıyor lokum gibi!
Bilen bilir en efsane lezzete sahip Karadenizlilerin kuru fasulye tarifinin sırrı ortaya çıktı. Meğer kuru fasülyenin dağılmamasını ve lokum gibi olmasını sağlayan sütle ıslatmakmış. Show TV'deki Gelin Evi programını sunan Aslı Hünel söyledi, "kuru fasulyeyi akşamdan sütle ıslatın' tadına doyum olmayacak. Peki sütlü kuru fasülye nasıl yapılır derseniz... Buyrun tarifi ve püf noktalarına...
Karadenizliler meğer kuru fasülyenin sırrını çoktan çözmüş. En lezzetli ve dağılmayan kuru fasulye yapmanın sırrı sütteymiş. Kulağınıza ilk anda 'sütlü kuru fasulye" garip gelmiş olabilir. Ama zaten dediğimiz gibi bu kuru fasulye tarifinin sırrı burada... Kuru fasulye pişirenlerin en çok şikayet ettiği nokta kabuklanması ve fasulyenin dağılmasıdır. Bu tarifi uyguladığınızda dağılmayan lokum kıvamında müthiş bir kuru fasulye pişireceksiniz. Lezzeti ise efsane olacak. Show TV'de Gelin Evi'ni sunan Aslı Hünel de eşine bu tarifi yapıyormuş. Buyrun sütlü kuru fasulyenin sırlarına...
Aslı Hünel eşine yapıyormuş
Kış kapıyı çalarken, mevsimin gözde yemeği kuru fasulyenin de vakti geldi. Genellikle kuru fasulye sevmeyen bir Türk erkeği olmaz. Gelin Evi sunucusu şarkıcı Aslı Hünel'in eşi de kuru fasülye düşkünüymüş. Gelin Evi'nin son bölümünde Aslı Hünel, Karadenizlilerin sırrına sahip meşhur kuru fasülye yemeğinin sırrını açıkladı. Bütün marifet sütteymiş...
Kuru fasulyeyi sütle ıslatın
Kuru fasülye pişirirken en büyük sıkıntı kabuklanması ve kuru fasülye tanelerinin parçalanıp dağılmasıdır. Süt işte bu derdinizi sonlandıracak ve kuru fasülyenin lezzetine lezzet katacak. Kuru fasülye genellikle pişirmeden bir gece önce suyla ıslatılır. İşte değiştirmeniz gereken nokta bu... Kuru fasülyeyi akşamdan su yerine süte yatıracaksınız. Tarifin püf noktaları ve detaylara geçmeden önce ne kadar süt ve kuru fasulye lazım malzemeleri sıralayalım.
Sütlü kuru fasulye malzemeleri
1.5 su bardağı kuru fasulye
Fasulyeyi ıslatmak için 2 su bardağı süt, 2 su bardağı su
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı biber salçası
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet domates
150 gram pastırma
1 çay kaşığı kimyon
Tuz, karabiber