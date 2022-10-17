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Jorge Jesus'tan taraftara mesaj! "Altay'ı tribüne çağırın"

Jorge Jesus'tan taraftara mesaj! "Altay'ı tribüne çağırın"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Cumartesi günü oynayacağımız maça taraftarı davet ediyorum ve Altay Bayındır'ı tribüne çağırmalarını istiyorum" dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Daha çok gol atabilirdik"

"Galibiyetler her zaman iyidir. İki gol bulduk ama ilk yarım saatte zorluklar yaşadık. Her maç için kazanmak en önemli amaç. Oyuncularımı tebrik ederim. Rakiplerden daha iyi olmak için çalışıyoruz. Daha çok gol atabilirdik. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim."

"Başakşehir maçı, zor maç olacak"

"Cumartesi Başakşehir, Perşembe Rennes maçı var. Hafta içi maç olmaması, dinlenmek için güzel olacak. Başakşehir maçı, zor maç olacak. Taraftarın desteğiyle maçın kolaylaşacağını düşünüyorum."

"Haftada 2 maça alışkınım"

"Kendimi iyi hissediyorum. Haftada 2 maça alışkınım. Haftada 1 maç yapsak, alışkın olmazdım. Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi, sonrasında lig maçı."

"Altay Bayındır'ı tribüne çağırmalarını istiyorum"

"Cumartesi günü oynayacağımız maça taraftarı davet ediyorum ve Altay Bayındır'ı tribüne çağırmalarını istiyorum."

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