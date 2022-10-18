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İngiltere'de vahşet! Türk radyocu Koray Alpergin cinayetinde kan donduran detaylar 3 gözaltı var

İngiltere'de vahşet! Türk radyocu Koray Alpergin cinayetinde kan donduran detaylar 3 gözaltı var

İNGİLTERE'de ormanlık alanda ölü bulunan Türk radyocu Koray Alpergin'in cinayetiyle ilgili soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.Alpergin'in otopsi raporu da ortaya çıktı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Bizim FM'in kurucusu 43 yaşındaki Koray Alpergin ve sevgilisi Perşembe günü kaçırılmıştı. Cumartesi günü Alpergin'in cansız bedeni Essex kentindeki ormanlık alanda bulundu.

Hem vurulup hem de yakılmış

NTV'de yer alan habere göre otopsi raporu, Koray Alpergin hem kafasından vurulduğunu hem de bedeninin yakıldığını ortaya koydu. Cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kız arkadaşı da kayıp

Polis, Alpergin’in kız arkadaşı olduğu sanılan kadının, fiziksel şiddete maruz kalmadığını ve güvenli bir yerde tutulduğunu açıkladı.

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