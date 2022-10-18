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Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul'da! Boğaz keyfi yarım kaldı! Türkiye'ye mi yerleşti?

Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul'da! Boğaz keyfi yarım kaldı! Türkiye'ye mi yerleşti?

Tüm lüks yatlarını Türkiye'ye getiren Rus oligark Roman Abramoviç, İstanbul'da görüldü. Bebek’te objektiflere takılan ünlü milyarder Abramoviç, gazetecileri görünce Boğaz keyfini yarıda kesti.

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Rus oligark Roman Abramoviç, İstanbul'u çok sevdi! Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen Rus oligark Roman Abramoviç, Türkiye'ye ziyaretlerini artırdı. Tüm lüks yatlarını Türkiye'ye getiren ve bir süredir İstanbul'a gelip giden Rus milyarder, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Görüşmeler yapmak için İstanbul'da bulunduğu öğrenilen Abramoviç'e yakın korumaları eşlik etti. Korumalar, görüntü alınmaması için kameraların önüne geçmeye çalıştı. Rahatsız olduğu her halinden belli olan Abramoviç, aracına binmek için karşıdan karşıya geçerken trafikte kısa süreli sıkışıklık yaşandı. Ünlü milyarderin Boğaz keyfi kısa sürdü. 

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