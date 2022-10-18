Cumhurbaşkanı adayı Rıza Türmen! Selahattin Demirtaş'ın üzeri çizildi

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala belli olmazken, HDP'nin adayını belirlediği belirtiliyor. HDP, eski AİHM yargıcı ve eski CHP Milletvekili Rıza Türmen'i 2023 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterecek. Selahattin Demirtaş ise denklemin dışına itildi...

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CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyememişken, İYİ Parti'nin bastırması sonucu resmiyette Millet İttifakı'ndan uzak tutulan HDP, cumhurbaşkanı adayını belirledi. Yeni Şafak'ın haberine göre, HDP kulislerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski yargıcı Rıza Türmen ismi konuşuluyor. Türmen son kongrede HDP'nin Danışma Kurulu'na girmişti.

Demirtaş'ın üzeri çizildi çünkü...

HDP’lilerin tercihi eski genel başkan Selahattin Demirtaş’tan yana. Ancak 2018’de terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 4 yıl 8 aylık hapis cezası verilen ve siyasi yasaklı hali devam eden Demirtaş, aday olamıyor.

CHP'de bir dönem milletvekilliği yaptı

Bu nedenle de alternatif adaylar üzerinde kafa yoran HDP kurmaylarının eski diplomat ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski yargıçlarından Rıza Türmen’in adını adaylık için zikrettikleri iddia ediliyor. Sol liberal görüşleriyle öne çıkan Türmen, CHP’de 2011-2015 arasında milletvekilliği de yapmıştı.