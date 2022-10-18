İslam Memiş'ten EYT için şaşkına çeviren açıklama! Yaş sınırı ve prim günü bombasını patlattı
Uzman isim İslam Memiş'ten bu kez ne dolar ne de altın yorumu geldi. Memiş milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin konuştu. Yaş sınırı ve prim günüyle ilgili tahminlerin olduğunu belirten Memiş "bunun gerçeklik payının olduğunu düşünmüyorum.” dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş, katıldığı bir yayında Aralık ayında açıklanması beklenen EYT düzenlemesine yönelik açıklamalarda bulundu. Memiş şunları kaydetti:
-Türkiye’nin gündeminde ve herkesin merakla beklediği tek gerçek EYT konusu. Hayaller gerçekleşecek ve bundan sonraki süreçte EYT denen bir problem ortada olmayacak.
-EYT’liler kesinlikle mutlu olacaklar ve bugüne kadar beklenen süreç başarılı bir şekilde sonuçlanacak.
-Sosyal medyada bugüne kadar yaş sınırı ve prim günüyle ilgili çeşitli öngörüler ve tahminler oluşuyor ancak bunun gerçeklik payının olduğunu düşünmüyorum.