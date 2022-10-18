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Başakşehir’de yürekler ağza geldi! İETT otobüsü şarampole uçtu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başakşehir’de yürekler ağza geldi! İETT otobüsü şarampole uçtu

BAŞAKŞEHİR’de park halindeki İETT otobüsü yokuş aşağı kayarak şarampole uçtu. Araç kullanılmaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye göre, park halinde olan bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Sokakta bulunan çok sayıda trafik işareti ve sokak lambasını da devirerek yaklaşık 500 metre sürüklenen İETT aracı, yol sonundaki şarampole uçtu.

Kaza sırasında otobüsün içinde ve yol üzerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar ekiplere haber verdi. Kullanılamaz hale gelen İETT otobüsü vinçler yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak İETT garajına götürüldü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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