İran casusu savcı ile ilgili yeni gelişme! Kişisel verileri çalıp İran casuslarına verdi

Casus savcıya 42 yıl istendi

İddianamede savcı Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için ise 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 14 sanık için de değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi. İddianamede, İran'a kaçırılan eski İranlı Albay Mashali Firouze, eşi Arezou Saeidvand ile oğulları Arıan Aminmavaneh ve kaçırılmaya çalışılan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei, ekonomist Shahnam Golshani'nin bulunduğu 5 kişi mağdur olarak yer aldı.