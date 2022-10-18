İran casusu savcı ile ilgili yeni gelişme! Kişisel verileri çalıp İran casuslarına verdi
İRAN casusluğu suçlamasıyla savcılık görevinden açığa alınıp tutuklanan İstanbul Cumhuriyet avcısı Davut Yılmaz hakkında yeni bir iddianame düzenlendi. Daha önce hakkında 42 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan casus savcı Yılmaz'ın, kişisel verileri yaydığı ve görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle hakkında yeni bir iddianame düzenledi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, "İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma davası"nın sanıklarından, daha önce açığa alınan cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz'ın meslekten çıkarılmasına karar verip, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıl ile 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından değişen oranlarda cezalar talep edildi.
Casus savcıya 42 yıl istendi
İddianamede savcı Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için ise 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 14 sanık için de değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi. İddianamede, İran'a kaçırılan eski İranlı Albay Mashali Firouze, eşi Arezou Saeidvand ile oğulları Arıan Aminmavaneh ve kaçırılmaya çalışılan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei, ekonomist Shahnam Golshani'nin bulunduğu 5 kişi mağdur olarak yer aldı.
İran dış istihbarat yetkilisine bilgi aktardı
İddianamede, açığa alınan savcı Davut Yılmaz'ın uluslararası koruma altında bulunan şartlı mültecilerin kanunen gizli mahiyetteki bilgilerini, sınırlı erişime açık ve elektronik imza ile giriş imkânı sağlayan UYAP sistemi üzerinden temin edip İran istihbaratına ilettiği kaydedildi. Yargılamanın devam ettiği sırada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından eski savcı Davut Yılmaz hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Vermek' suçlamalarında bir soruşturma daha yürütüldüğü ortaya çıktı.