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Ukrayna’nın başkenti Kiev'e yeni saldırı! Yine İran'ın kamikaze dronlarla vurdu

Ukrayna’nın başkenti Kiev'e yeni saldırı! Yine İran'ın kamikaze dronlarla vurdu

RUSYA, Ukrayna'nın başkenki Kev'i bu sabah yeniden vurdu. Dün İran'dan aldığı kamikaze İHA'larla Kiev'i vuran Rusya, bugün de aynı yöntemi kullandı.

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Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkentini vurdu. Başkent Kiev'de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Saldırının dünkü gibi Rusya'nın İran'dan aldığı kamikaze dronlar vasıtasıyla yapıldığı bildiriliyor... 

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte bu sabah tekrar patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Kliçko, "Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu. (Kiev'in) Desnyan bölgesinde kritik altyapı noktasında tüm hizmetler yerinde. Daha fazla ayrıntı sonra verilecek." ifadelerini kullandı.

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