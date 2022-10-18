Kaçırıp tecavüz etti sonra öldürdü! Fransa'da katil kadın çıktı küçük kızın göğsüne yazmış

FRANSA'ya Cezayir'den gelen bir göçmenin 12 yaşındaki kıza yaptığı vahşet ülkeyi sarstı. Katil bir kadındı. Küçük kızı kaçırarak tecavüz edip işkence uyguladıktan sonra öldürdü. Cani kadının, öldürdüğü küçük kıza ait bazı organ ve uzuvları sattığı da öğrenildi.

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Fransa, 12 yaşındaki Lola Daviet korkunç bir şekilde katledildi. Hafta sonu yakalanan 24 yaşındaki Dahbia B.’nin küçük kız çocuğunu nasıl öldürdüğünün detayları soruşturma devam ederken ortaya çıkmaya başladı.

Kaçırıp tecavüz etti işkence uyguladı

Paris’te meydana gelen olayda, güvenlik kameraları aracılığıyla yakalanan 24 yaşındaki Cezayir asıllı Dahbia B.’nin evsiz ve işsiz olduğu tespit edildi. Dahbia’nın 12 yaşındaki Lola Daviet’i kaçırdıktan sonra tecavüz ettiği ve küçük kıza işkence yaptığı da ortaya çıktı.

Bazı organlarını satmış!

Küçük kızın cansız bedeni evine yakın bir bölgede bir bavulun içerisinde bulunmuştu. İncelemeleri sürdüren Fransız polisi, Dahbia’nın küçük kızın bazı organlarını ve uzuvlarını sattığını da ortaya çıkardı.

Paris’in kuzeyindeki Bois-Colombe bölgesinde yakalanan Dahbia ile ilgili polis kaynakları, “Zanlı vücut parçalarını satmakla ilgili ifadeler kullandı. Elimizdeki kanıtlara göre küçük kızı evine getirdi ve burada işkence edip tecavüz etti. Boğazını kesti” açıklamasını yaptı.

Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilirken, “Saldırgan sokakta yaşıyordu fakat arkadaşları ve yakınları Paris bölgesindeydi” dedi. Dahbia ile işbirliği yaptığı tahmin edilen 43 yaşındaki bir adamın da gözaltında olduğu belirtildi.

Göğsüne rakamlar yazmış

Yapılan otopsi sonuçlarında Lola’nın göğsünde 1 ve 0 rakamlarının kazılmış olduğu görülürken, küçük kızın ailesi de acı haberle şok oldu. Kamera kayıtlarında Lola, evine girerken Dahbia ile karşılaşıyor ve ikisi daha sonra uzaklaşıyor.

Görgü tanıkları ise, “Lola’nın kaybolmasından iki saat sonra bu kadını büyük bir çanta taşırken gördük. Binaya girdi ve akli dengesi yerinde değildi” dedi.