Çizme ile bekledi... Mucize kurtuluşun hikayesi ortaya çıktı! Ceren'in eşi böyle hayatta kalmış
Ceren Sümertaş'ın eşi Burak Sümertaş Bartın'daki maden faciasından yaralı kurtuldu. Genç kadın, gelecek iyi haberi hastane önünde eşinin çizmesiyle beklerken Türkiye'nin yüreğini burkmuştu. Taburcu olan Burak Sümertaş'ın, patlama sonrası 350 metre derinlikte nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı.
Bartın Amasra'daki maden faciasından sonra hastanenin önünde eşinin çizmesiyle nöbet tutan genç kadının fotoğrafı yürekleri dağlamıştı.
O fotoğrafın kahramanı Ceren Sümertaş'ın (26) maden işçisi eşi Burak Sümertaş dün Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin adından taburcu edildi. Burak Sümertaş'ın kurtuluş hikayesi dikkat çekti.
Zehir dolu çukurda 2 saat mücadele
Maden işçisi Sümertaş'ın patlama sonrası 350 metre derinlikteki zehir dolu çukurda 2 saat kaldığı, verdiği büyük yaşam mücadelesiyle dışarı çıktığı öğrenildi.
Sümertaş'ın tedavisinin yapıldığı hastanede diyaliz teknisyeni olarak çalışan Burak Kaval, "Maden işçilerine, acil durumlarda kullanmaları için oksijen tüpleri veriliyor. Bu tüplerin kapasitesi doğru soluk alıp verildiği zaman 40-45 dakikaya kadar artabiliyor. Patlama gerçekleştikten sonra ilk işçi yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.