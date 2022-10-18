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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın talimatı: Aranızda toplanın bu konuyu hemen çözün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın talimatı: Aranızda toplanın bu konuyu hemen çözün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maden faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin bir an önce Meclis’e getirilmesi talimatını verdi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dün toplandı. Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 2 saat sürdü. Toplantının ana gündem maddesi cuma günü Bartın'da meydana gelen ve 41 işçinin şehit olduğu maden faicası oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin bir an önce Meclis’e getirilmesi talimatını verdi.

Ekip kuruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, parti yönetimine olaya ilişkin bilgilendirme yaptı. Toplantıda, maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin yakınlarına yapılacak yardımlarla ilgili bir ekip oluşturulduğu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan çalışma ekibinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz ve Jülide Sarıeroğlu’nun da yer alacağı öğrenildi.

Madenci ailelerine maddi destek paketi

Bu kapsamda maden işçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin TL’yi aşan nakdi yardım yapılacak. Ayrıca eş veya çocuklarına kıdemlerine bakılmaksızın aylık bağlanması konusunda yasal düzenleme yapılacak.

"Bir an önce çözün"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda, maden faciasında yakınlarını kaybeden ailelere yapılacak yardımlarla ilgili yasal düzenlemenin bir an önce Meclis’e getirilmesi talimatını verirken ''Aranızda bir an önce toplanın ve bu konuyu ivedilikle çözün” dediği ifade edildi.

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