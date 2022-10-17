Somer şefin mekana koruma ordusuyla girişi olay oldu gelen yorumlar kahkahaya boğdu!
Masterchef'te jüri koltuğunda oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu, bir avm'nin mekanına girerken çekilen görüntüleri gündeme oturdu. Sivrioğlu'nun koruma ordusuyla mekana girmesi sosyal medyada tepki topladı. Sivrioğlu'na kısa sürede yorum yağarken bazı sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar ise herkesi güldürdü.
MasterChef Türkiye'de jüri üyesi olarak tüm Türkiye'nin tanıdığı Şef Somer Sivrioğlu'nun sosyal medyaya yansıyan görüntüleri gündemde bomba etkisi yarattı.
Sivrioğlu'nun bir alışveriş merkezinde kalabalık bir koruma ordusuyla dolaşmasına kimse anlam veremedi.
Sosyal medya kullanıcılarının bu duruma tepkisi gecikmedi. Görüntülerle ilgili kısa sürede binlerce kişi tarafından yorum yapıldı.
Söz konusu paylaşımlar arasında, "Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler", "Neden bu kadar koruma?", "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor" gibi yorumlar yer aldı.