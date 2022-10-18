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Ukrayna ile Rusya arasında esir takası! Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı

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Ukrayna ile Rusya arasında esir takası! Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı

UKRAYNA Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yapılan esir takasında çoğunluğu asker 108 Ukraynalı kadının serbest bırakıldığını bildirdi.

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası! Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yapılan esir takasında çoğunluğu asker 108 Ukraynalı kadının serbest bırakıldığını bildirdi.

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Ukrayna ile Rusya arasında esir takası! Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı

Yermak, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bir başka büyük ölçekli savaş esiri takası bugün gerçekleştirildi. Son derece duygusal ve gerçekten özel. 108 kadını esaretten kurtardık." ifadesini kullandı.

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Ukrayna ile Rusya arasında esir takası! Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı

Esir takasında emeği geçenlere teşekkür eden Yermak, "Şimdi tüm bu kadınlar, tıbbi muayene ve rehabilitasyondan geçecek, akrabalarına, çocuklarına sarılacak ve iyileşecekler. İnsanlarımız evleri olan Ukrayna'ya dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Ukrayna ile Rusya arasında esir takası! Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı

Yermak, serbest bırakılan kadınlardan 37'sinin Azovtsal Fabrikası'nda savaşanlardan, 12'sinin de sivil kökenli olduğunu kaydetti.

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