Ukrayna ile Rusya arasında esir takası! Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı

Esir takasında emeği geçenlere teşekkür eden Yermak, "Şimdi tüm bu kadınlar, tıbbi muayene ve rehabilitasyondan geçecek, akrabalarına, çocuklarına sarılacak ve iyileşecekler. İnsanlarımız evleri olan Ukrayna'ya dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.