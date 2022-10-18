Ukrayna ile Rusya arasında esir takası! Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı
UKRAYNA Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yapılan esir takasında çoğunluğu asker 108 Ukraynalı kadının serbest bırakıldığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yapılan esir takasında çoğunluğu asker 108 Ukraynalı kadının serbest bırakıldığını bildirdi.
Yermak, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bir başka büyük ölçekli savaş esiri takası bugün gerçekleştirildi. Son derece duygusal ve gerçekten özel. 108 kadını esaretten kurtardık." ifadesini kullandı.
Esir takasında emeği geçenlere teşekkür eden Yermak, "Şimdi tüm bu kadınlar, tıbbi muayene ve rehabilitasyondan geçecek, akrabalarına, çocuklarına sarılacak ve iyileşecekler. İnsanlarımız evleri olan Ukrayna'ya dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Yermak, serbest bırakılan kadınlardan 37'sinin Azovtsal Fabrikası'nda savaşanlardan, 12'sinin de sivil kökenli olduğunu kaydetti.