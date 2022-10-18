Krep börek tarifi kahvaltıların vazgeçilmezi olacak!

Görüntüsü ve tadıyla mest eden krep börek tarifi kahvaltılarınıza çok yakışacak. Peynirli ve biberli harcıyla bu lezzetin bağımlısı olmanız işten bile değil. Hemen hazırlanan krep böreğini mutlaka deneyin. Peki krep böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte damak çatlatan krep börek tarifinin yapılışı...

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Kahvaltıda canınız börek çektiyse fakat hazırlamak için yeterince zamanınız yoksa sizin için harika bir tarifimiz var. İçi peynirli ve biberli tadı enfes bir krep tarifi hazırlamaya ne dersiniz? Yapılışı yalnızca birkaç dakikanızı alacak krep börek tarifine mest olacaksınız. Çayın yanında iyi giden bu lezzetin yapılışı aşırı pratik. Peki krep börek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte krep börek tarifi...

Krep börek malzemeleri

1,5 su bardağı un

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir tutam şeker

Tuz

İç harcı için:

1 adet sivri biber

1 adet kapya biberi

Rendelenmiş kaşar peyniri

Pulbiber

Kekik

Tuz

Krep börek nasıl yapılır?

İç harcı için biberleri ince ince doğrayın.

Daha sonra doğranmış biber, kekik, pulbiber, tuzve rendelenmiş kaşar peynirini bir kasede karıştın.

Hazırladığınız harcı kenara alın.

Krep için de başka bir kaseye yumurtayı kırın. Üzerine süt, sıvı yağ, şeker ve tuzu ekleyip çırpın.

Ardından karışıma un ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Tavayı ısıtın ve çok az sıvı yağ ekleyin.

Krep hamurundan bir kepçe alıp tavaya yayıp her iki tarafını da pişirin.

Pişen kreplerin ortasına kaşar peynirli ve biberli karışımı yerleştirip bohçe şeklinde kapatın.

Tekrar tavada her iki tarafını kızartıp servis tabağına alın.

Afiyet olsun...

Krep yapımının püf noktaları

Hamurun kıvamı nasıl ayarlanır?

Fazlasıyla akışkan bir Krep hamuru hazırladıysanız, kıvamını koyulaştırmak için ekstra bir yumurta ekleyebilirsiniz. Sonuç yine de istediğiniz gibi değilse, kıvamı elde edene kadar aynı zamanda karıştırmaya devam ederek azar azar Un ekleyin. Tam tersi katı bir hamur elde ettiyseniz de biraz süt ekleyerek bu sorunu çözebilirsiniz.

Hamurun dinlenmesine izin verin

Gözleme hamurunuzun çok elastik olmaması için oda sıcaklığında 1 ila 2 saat dinlendirilmesi şiddetle tavsiye edilir. Unutmayın ki hamur ne kadar çok çırpılırsa, dinlenmek için o kadar uzun süreye ihtiyacı vardır. Ancak bunun için fazla zamanınız yoksa, alternatif olarak hamuru hazırlarken ılık hatta sıcak süt kullanabilirsiniz.

Tavaya yapışmayan krepler hazırlayın

Pişirme sırasında yapışmayan krepler için, doğrudan hamurun içine bir Yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ ekleyin. Ayrıca hamuru dökmeden önce tavanızın sıcak olduğundan emin olun. Son olarak, yağa batırılmış pamuk veya kâğıt havlu kullanarak tavayı aralıklarla yağlayabilirsiniz.

İnce krepler hazırlayın

Tamamen akışkan bir Hamur elde etmiş olsanız bile, pişirirken yanlış teknik kullanıyorsanız, krepleriniz yine de yeteri kadar ince olmayabilir. Bu nedenle, hamuru sıcak tavaya döktükten sonra tüm tavayı kaplayacak şekilde dairesel hareketlerle yayın.

Krepleri ne zaman çevirmeli?

Krepleri ne zaman çevireceğinizi bilmek için gözünüzü hamurdan ayırmayın. Hamurun tabanı kolayca çıkmalıdır. Bu yüzden iyice pişene kadar bekleyin, ardından tavayı hareket ettirin ve tamamen çıkana kadar hafifçe sallayın. Sonrasında tek yapmanız gereken bir spatula ile ters çevirmek veya tıpkı bir aşçı gibi tek bir hamleyle hamuru tavada döndürmek. Bunu yapmak için, krepleri tavanın ucuna doğru getirin ve tavadan üçte bir oranında dışarı çıkmasına izin verin. Daha sonra bileğe hızlı bir hareketle hamuru döndürün.