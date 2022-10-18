Koşmaktan daha fazla yağ yakan 5 egzersiz! O egzersize çok şaşıracaksınız!

Kilo vermenin en önemli adımlarından biri de kalori açığının yanı sıra egzersiz yapmak. Kilo vermek isteyenler en fazla kalori yakabilecekleri egzersizleri araştırma yoluna gidiyor. Koşu yapmanın çok kalori harcadığı düşünülse de koşmadan da bir o kadar kalori harcayabilirsiniz. İşte koşmaktan daha fazla yağ yaktıran o egzersizler...

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Kilo vermek için kalori açığı oluşturmak şart. Bunun yanı sıra yürüyüş ve sporla da kilo vermeyi sağlıklı bir hale getirmek gerekiyor. Kilo vermek isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de hangi egzersizin en fazla kalori yaktığı oluyor. Koşmak, pek çoğumuza fazla kalori yaktırır gibi gelse de kalori yakmada koşudan daha etkili kolay egzersizler bulunuyor. Siz de sağlıklı bir vücuda kavuşmak, fit bir görünüm elde etmek ve daha hafif olmak için egzersiz yapmayı mı düşünüyorsunuz? Koşmaktan hoşlanmıyor ancak kalori yakmak istiyorsanız bu haberimiz sizin için! İşte koşmaktan daha fazla kalori yaktıran muhteşem egzersizler!

Burpee

Burpee, kendi vücudunuzu kullanarak hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz bir egzersiz türüdür. Tüm vücutta kas tepkisi yaratarak yoğunluğa bağlı olarak dakikada 10 kalori kaybetmenize izin verir. Bütün bir antreman boyunca ise ortalama 316 kalori kaybedersiniz.

İp atlamak

İp atlamak çok basit bir egzersiz gibi görünse de koordinasyonu inanılmaz geliştiren bir antremandır. Aynı zamanda harika bir kardiyo egzersizidir. 45 dakikalık bir ip atlama seansında yaklaşık 372 kalori yakabilirsiniz!

Step aerobik - 372 kalori

Aerobik, spor salonlarındaki en ilgi çekici aktivitelerden biridir ve genellikle ruh halini düzelten orta tempolu müzik eşliğinde yapılır. Bu egzersiz sadece yağ yakmada değil, aynı zamanda kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmede de yardımcıdır. Bir seansta yaklaşık 372 kalori yaktıran step aerobik, eklemleri zorlamadığındanosteopeni veya osteoporozu olan kişiler tarafından rahatlıkla yapılabilir.

Yüzmek

Yüzme, kalori yakmanın yanı sıra diyabet, felç, kalp yetmezliği gibi hastalıkları büyük ölçüde önlemenin harika bir yoludur. Yüzmek, kasları güçlendirmeye yardımcı olur, koordinasyonu geliştirir. Bir antreman saati boyunca yüzerseniz yaklaşık 409 kaloriye veda edersiniz!

Son olarak: Çocuklarla oynamak - 372 kalori (1 saat)

Eğer çocuğunuz varsa ve spor yapmaya vakit bulamıyorsanız çocuk bakımı ile sporu birleştirin! Nasıl mı? Uzmanlar, çocuklarla hareketli şekilde bir saat boyunca oyun oynamanın yaklaşık 372 kalori yaktırdığını söylüyor.