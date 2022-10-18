İstanbul için şaşırtan hava tahmini Meteorolojiden bir iyi bir kötü haber çok fena olacak 15 il listede

Bugün ve önümüzdeki 5 gün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumunu tahminlerini yayınladı. Bugün Marmara Bölgesi'nin doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacak. Şiddetli yağışlar ise Akdeniz bölgesinde 6 ili vuracak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kısa süreli fırtına Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak kendini hissettirecek. Hava sıcaklığı için de hem iyi hem kötü haberler var. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen ise İstanbul için şaşırtan öngörülerini paylaştı. İşte meteoroloji genel müdürlüğü ve Orhan Şen'den gelen hem iyi hem kötü haberlerin olduğu son hava tahminleri.