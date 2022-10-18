İstanbul için şaşırtan hava tahmini Meteorolojiden bir iyi bir kötü haber çok fena olacak 15 il listede
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini yayınladı. Sonbahar Türkiye'de etkisini hissettiriyor. İstanbul için sürpriz bir hava tahmini var. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen 2 gün sürecek deyip devamı için güzel haber verdi. Bugün Mersin, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Kars ve Ardahan illerinde çok kuvvetli yağışlar görülecek.
Bugün ve önümüzdeki 5 gün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumunu tahminlerini yayınladı. Bugün Marmara Bölgesi'nin doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacak. Şiddetli yağışlar ise Akdeniz bölgesinde 6 ili vuracak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kısa süreli fırtına Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak kendini hissettirecek. Hava sıcaklığı için de hem iyi hem kötü haberler var. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen ise İstanbul için şaşırtan öngörülerini paylaştı. İşte meteoroloji genel müdürlüğü ve Orhan Şen'den gelen hem iyi hem kötü haberlerin olduğu son hava tahminleri.
Bugün 15 il için şiddetli yağış uyarısı var
Türkiye sonbahar havasını iyiden iyiye hissediyor. Yaprakları sarartıp döken soğuklar ve rüzgar bugün kendini daha fazla hissettirecek. Meteorolojiden gelen uyarıya göre bugün Doğu Akdeniz bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde çok kuvvetli yağışlar görülecek. Meteorolojinin yayınladığı hava tahminine göre şiddetli yağış beklenen 15 il şöyle: Mersin, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Kars ve Ardahan
Çarşamba ve perşembe günü hava durumu
19 Ekim 2022 çarşamba günü şiddetli yağışlar Akdeniz bölgesi ile sınırlı kalacak. Yağışlar Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ı vuracak. 20 Ekim 2022 perşembe günü Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'taki şiddetli yağış hız kesmeden devam edecek. Yağışlar perşembe günü Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu illerini de etki alanına alacak.
Hava sıcaklığı düşüyor ama sonrası iyi
Türkiye haftanın son gününde hava sıcaklığındaki düşüşleri etkili bir şekilde hissedecek. Sıcaklık azalması perşembe günü başlayacak cuma gününe kadar 3 derece civarında düşmüş olacak. Hava sıcaklığındaki düşüş 2 gün sürecek. Hafta sonundan itibaren ise haberler iyi. Hava sıcaklığı yeniden yükselmeye başlayacak ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hafta sonu yağışlar da azalmış olacak.