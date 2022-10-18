BIST 3.877
DOLAR 18,59
EURO 18,29
ALTIN 986,84
HABER /  GÜNCEL

Meğer kutu kolaları bile yanlış içiyormuşuz! İşte yanlış kullandığımız 7 eşya

Meğer kutu kolaları bile yanlış içiyormuşuz! İşte yanlış kullandığımız 7 eşya

Günlük hayatta kullandığımız çoğu eşyanın üzerindeki farklı özelliklerin ne olduğuna dikkat etmeyiz. Ancak hemen hemen her eşyada olan bazı özelliklerin hepsinin bir amacı bulunuyor. İşte hiç fark etmeden yanlış kullandığımız 4 şey. 

Abone ol

Lolipoplardan meyve sularına, kutu kolalardan asma kilide kadar  kullandığımız eşyaların birçoğunun aslında bilmediğimiz özellikleri mevcut. Bu özellikleri de hiç dikkat etmeden veya ne olduğunu bilmeden  kullanıyoruz ancak bunlar aslında kullanırken hayatınızı oldukça kolaylaştıracak özellikler. İşte farkına bile varmadığımız ve genellikle yanlış kullandığımız 7 eşya...

Lolipop çubuklarındaki delik

Lolipopu bitirdikten sonra geriye kalan beyaz çubukta bulunan delik, onu bir düdük olarak düşünmemize sebep oluyor ama gerçek öyle değil.

Esasında oradaki delik güvenlik için bulunuyor. O delik, lolipopun sabit kalmasını sağlıyor. Bu sayede çocuklar, şekeri nasıl yerse yesin boğulma tehlikesi yaşamıyor.

Alışveriş arabasındaki askılık bölümleri

Alışveriş arabasında, çocukların oturduğu bölümün hemen önünde bulunan kısmın bir amacı bulunuyor. Bu bölüm, poşetlerinizi asmanız için kullanabileceğiniz bir askılık...

Meyve suyu kutuları

Meyve sularının iki kenarında yer alan ve yukarı doğru açılabilen kısımlar, meyve suyu kutusunun kesmek için değil, aslında kutunun buradan tutulması amacıyla yapılmıştır.

Bu kullanım sayesinde, üzerinize meyve suyu sıçrama ihtimalini tamamen sıfıra indirirsiniz.

Asma kilitteki küçük delik

Asma kilitlerin hemen yan tarafında bulunan delik, kilidin sıkışma ihtimale karşı motor yağı veya başka bir tür yağ dökmek ve kilidi açmak için kullanılır.

Fırının altındaki alan

Fırınların altında bulunan çekmece genelde eşya koymak için kullanılır fakat bu da yanlış bir kullanım. Bu alan aslında fırından çıkan yemekleri koymak ve yemeği kurutmadan sıcaklığını muhafaza etmek için tasarlanmış.

Tek kullanımlık şeker paketleri

Kafelerde kullanılan çubuk şeklindeki toz şekerler, genelde uçları yırtılarak açılıyor fakat doğrusu bu şekilde değil. Şeker paketini tam ortadan ikiye ayırarak açmak gerekiyor. Bu sayede ortaya biriken şekeri sallamanıza gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz.

Teneke içeceklerdeki kapak

Kola gibi gazlı içeceklerin içme kısımlarında bulunan delikli açacak, pipetler için tasarlanmış. Pipeti buraya yerleştirdiğinizde pipetin kaymasını engelleyerek içebiliyorsunuz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hayat kadını için ATV'ye çıktı cinsel ilişki videosu ifşa oldu Esra Erol kovmaktan beter etti
Foto Galeri Hayat kadını için ATV'ye çıktı cinsel ilişki videosu ifşa oldu Esra Erol kovmaktan beter etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Müftünün oğluyla evlenen Macar gelin İslamiyet'i seçti: Yeniden doğmuş gibiyim
Müftünün oğluyla evlenen Macar gelin İslamiyet'i seçti: Yeniden doğmuş gibiyim
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
İstanbul'da PKK operasyonu! Duran Kalkan'ın görevlendirdiği terörist havalimanında yakalandı
İstanbul'da PKK operasyonu! Duran Kalkan'ın görevlendirdiği terörist havalimanında yakalandı
Kundakçı komşu dehşeti: Komşusunun aracını benzinle yaktı
Kundakçı komşu dehşeti: Komşusunun aracını benzinle yaktı
İnternet haber siteleri ve sosyal medya yasası resmi gazetede yayınlandı işte tüm maddeleri
İnternet haber siteleri ve sosyal medya yasası resmi gazetede yayınlandı işte tüm maddeleri
Sürücü belgesi için süre doluyor! Son tarihe dikkat geçersiz sayılacak
Sürücü belgesi için süre doluyor! Son tarihe dikkat geçersiz sayılacak
Sevgiliniz sizinle evlenmek istiyor mu? Bu belirtiler varsa nikah tarihi alın
Sevgiliniz sizinle evlenmek istiyor mu? Bu belirtiler varsa nikah tarihi alın
Koşmaktan daha fazla yağ yakan 5 egzersiz! O egzersize çok şaşıracaksınız!
Koşmaktan daha fazla yağ yakan 5 egzersiz! O egzersize çok şaşıracaksınız!
Çaresizce itiraf etti: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
Çaresizce itiraf etti: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
Ukrayna’nın başkenti Kiev'e yeni saldırı! Yine İran'ın kamikaze dronlarla vurdu
Ukrayna’nın başkenti Kiev'e yeni saldırı! Yine İran'ın kamikaze dronlarla vurdu