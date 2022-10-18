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ABD yine ikiyüzlü davrandı! "Ege'de taraf tutmuyoruz" deyip silah yığmaya devam ediyor

ABD yine ikiyüzlü davrandı! "Ege'de taraf tutmuyoruz" deyip silah yığmaya devam ediyor

EGE Denizi'ndeki Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili ABD'den flaş bir açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake "ABD Ege'deki ortakları arasında taraf tutmuyor" ifadelerine yer verdi. Ancak ABD yönetimi, Yunan adalarına ve toplaklarına ağır silah, savaş gemisi, uçak ve tank yığınağı yapmayı sürdürüyor.

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ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, "NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır" dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi Flake, "Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'Hayır'. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır" dedi.

NATO vurgusu yaptı

Flake, başlıca hedefin bölgede barış ve güvenliğin sağlanması olduğunu kaydederek, "Şu anda ortak çabalarımız, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklanmaktadır. Türkiye, özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak ve Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürmektedir. Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz, Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yunan basını tersini yazıyor

Yunan basınında sıklıkla ABD'nin kendilerinin yanında olacağına dair söylemler yer alıyor. Nitekim, bu sabah Türkiye'nin bir gece gelme ihtimali var mı' diye değerlendirirken, analistler söz konusu bir çatışma durumunda ABD'nin kendi yanlarında olacağına dikkat çekiyordu.

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