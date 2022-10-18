Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bu adamlık değil siyaset değil mertlik hiç değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kılıçdaroğlu kayıp 8 saatte FETÖ'cülerle görüştü mü, Pensilvanya'da mola verdi mi, açıklamak zorundadır.Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. New York'ta ergenler gibi video çekerek Türkiye ve cumhurbaşkanına kara çalmaya teşebbüs etmek adamlık değildir, siyaset değildir, mertlik hiç değildir." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bartın'daki feci maden kazasına ilişkin, "Üzüntümüz tarifsizdir." diyerek, "Patlamaya yol açan kusur mutlaka gün yüzüne çıkacaktır." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Maden kazasında, acı üzerinden istismar yapmanın kimseye faydası olmaz.

Felakete siyasi içerik katmak için el ovuşturanlar bize göre samimi değildir. Sayıştay raporlarının siyasi muhalefet haline dönüştürülmesi mahsurludur.

"Hem alçak hem de ahlaksız"

Maden ocağındaki patlamayı bahane ederek el ovuşturan kim ya da kimler varsa bize göre samimi değildir. Acı üzerinde istismar yapmanın mert ve sorumlu bir tavırla hiçbir ilgisi olamaz. Bunlar tespit edilirse muhakkak hesabı sorulacaktır.

Amasra'yı konuşuyorken Soma felaketini hatırlatmak hastalıklı bir yaklaşımdır. Biz kardeşlerimizin bulunup çıkarılmasını bekliyorken provokasyona heveslenenler hem alçak hem de ahlaksızdır.

Henüz patlama yeni olmuşken, henüz işçilerimiz toprak altından bile çıkarılmamışken Sayıştay'ın raporlarını birden bire servis edenlerin önü-arkası iyice araştırılmalıdır.

Kılıçdaroğlu kayıp 8 saatte FETÖ'cülerle görüştü mü

Kılıçdaroğlu kayıp 8 saatte FETÖ'cülerle görüştü mü, Pensilvanya'da mola verdi mi, açıklamak zorundadır.

Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. New York'ta ergenler gibi video çekerek Türkiye ve cumhurbaşkanına kara çalmaya teşebbüs etmek adamlık değildir, siyaset değildir, mertlik hiç değildir.

"Türkiye eski Türkiye değil"

2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. yüzyılının nihai eşiğidir. 2023 yılı Türkiye'nin müjdesi ve bu hedefin tarihi mesajıdır. Yönetim hayatımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle gerçekleşen reform gücüne güç katmıştır. Kuru üzümden pekmez çıkarmak için masalara oturan yükseldikçe yükselen Türkiye bahtiyarlığını göremezler. Bunlar hüsrandan çıkıp hezimete boylayan aymazlardır. Bunlar çark gibi dönen ayarsızlardır. Ayarsızların zillet içinde oldukları da ayan beyan ortadadır. Türkiye, eski Türkiye değildir.

Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı. Halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olanlara ceza vermenin neresi yanlıştır?