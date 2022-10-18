Yok böyle bir tat kavanozda pasta tarifi hem lezzetli hem pratik!

Sunumuyla misafirlerinizin hayran kalacağı lezzeti şahane bir kavanozda pasta tarifi hazırladık. Yarım saatte hazırlanan kavanozda pasta tarifi tadanları büyülüyor. Hem göze hem damağa hitap eden kavanozda pasta tarifini yapmak için ne duruyorsunuz? İşte muhteşem kavanozda pasta tarifi...

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Misafirleriniz için hangi tatlıyı yapmak istediğinize karar veremediyseniz sizi bu durumdan kurtaracak bir tarif paylaşıyoruz. Şipşak hazırlayacağınız kolay olduğu kadar da lezzetli kavanozda pasta tarifini misafirleriniz çok kıskanacak. Sevdiklerinizin özellikle de çocukların da bayılacağı bu lezzeti yapmak için daha fazla zaman kaybetmeyin. Peki kavanozda pasta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktası var mı? İşte kavanozda pasta tarifi...

Kavanozda pasta malzemeleri

Keki için;

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Kreması için;

2, 5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı şeker

2 yumurta sarısı

1 paket labne peynir

1 paket vanilya

Araları için;

Çilek ya da ahududu

1 yemek kaşığı kakao

Kavanozda pasta tarifi

Keki için; yumurtaları ve şekeri çırpın.

İçine diğer malzemeleri de ekleyip tamamen karışana kadar çırpmaya devam edin.

Yağladığınız tart kalıbına döküp 170 derece alt üst ayarda pişirin ve soğumaya bırakın.

Kreması için; sütü, unu, yumurtayı, şekeri tencereye alıp iyice çırpıp ocakta kaynayana kadar karıştırın.

Kaynayınca ocaktan alıp ılındıktan sonra içine labne ve vanilyayı da ekleyip karıştırmaya devam edin.

Ardından keki robottan geçirin.

Kavanozların en altına toplam kekin yarısını paylaştırın.

Üzerine küçük doğradığınız çileklerden ekleyin.

Onun da üzerine kremayı ilave edin.

Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayıp en üste kakao serpiştirip çileklerle süsleyin.

Buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Pandispanyanın püf noktası

Pasta dediğimiz zaman tabii ki ilk olarak aklımıza pandispanya geliyor. Çünkü pastayı hem fiziki olarak hem de lezzet olarak ayakta tutan önemli yapı taşlarından bir tanesi pandispanyadır. Pandispanya güzel kabarmalı, yağsız olmalı ve içi göz göz olmalıdır. Pandispanya hazır olarak alınabilir ama dediğimiz gibi; biz pastamızı evde kendimiz yapacağız. Öncelikli olarak pandispanyanın malzemeleri oda sıcaklığında, yani 19 derecede bekletilmelidir. Yumurtanın beyazı ve sarısı ayrı çırpılmalı, daha sonrasında karıştırma işlemine geçilmelidir. Diğer malzemelerle karıştırılırken mikser yerine tahta kaşık veya spatula kullanılmalıdır.