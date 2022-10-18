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Meteoroloji 15 ili uyardı İstanbul'da sıcaklık çok düşecek iyi haber hafta sonu için

Meteoroloji 15 ili uyardı İstanbul'da sıcaklık çok düşecek iyi haber hafta sonu için

İstanbul için sürpriz bir hava tahmini var. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen 2 gün sürecek deyip devamı için güzel haber verdi. Bugün Mersin, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Kars ve Ardahan illerinde çok kuvvetli yağışlar görülecek.

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Türkiye sonbahar havasını iyiden iyiye hissediyor. Yaprakları sarartıp döken soğuklar ve rüzgar bugün kendini daha fazla hissettirecek. Meteorolojiden gelen uyarıya göre bugün Doğu Akdeniz bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde çok kuvvetli yağışlar görülecek. Meteorolojinin yayınladığı hava tahminine göre şiddetli yağış beklenen 15 il şöyle: Mersin, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Kars ve Ardahan

Çarşamba ve perşembe günü hava durumu

19 Ekim 2022 çarşamba günü şiddetli yağışlar Akdeniz bölgesi ile sınırlı kalacak. Yağışlar Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ı vuracak. 20 Ekim 2022 perşembe günü Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'taki şiddetli yağış hız kesmeden devam edecek. Yağışlar perşembe günü Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu illerini de etki alanına alacak.

Hava sıcaklığı düşüyor ama sonrası iyi

Türkiye haftanın son gününde hava sıcaklığındaki düşüşleri etkili bir şekilde hissedecek. Sıcaklık azalması perşembe günü başlayacak cuma gününe kadar 3 derece civarında düşmüş olacak. Hava sıcaklığındaki düşüş 2 gün sürecek. Hafta sonundan itibaren ise haberler iyi. Hava sıcaklığı yeniden yükselmeye başlayacak ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hafta sonu yağışlar da azalmış olacak. 

İstanbul hava durumu

Meteoroloji Profesörü Orhan Şen İstanbul için hem iyi hem kötü haberler verdi. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Öğle saatlerine kadar yerel olarak yağmurlu bir hava var. Perşembe gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıkları değişiyor. Sıcaklık düşmeye başlayacak ve hava cuma günü fena halde üşütecek. 17 dereceye kadar inecek olan hava sıcaklığı hafta sonu yükselmeye başlayacak. İstanbul için hafta sonu ve önümüzdeki hafta ise yağış görünmüyor. Hatta önümüzdeki hafta sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. 

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